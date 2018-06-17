Черданцев против Слуцкого и Карпина, Уткин снова (не) комментирует. Чем запомнились комментаторы ЧМ-2018

Видимо, действительно буду комментировать чемпионат мира. Почти отпали сомнения. pic.twitter.com/ZEBIzR1djn

Так и запишем значит. Польша рано вылетит. Спс??

Египет опасное название страны, потому что всегда есть вероятность оговориться и сказать Ебипет. Так вот. Завтра главное, чтобы с нами не случился ебипет. #чм2018