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Черданцев против Слуцкого и Карпина, Уткин снова (не) комментирует. Чем запомнились комментаторы ЧМ-2018
Первый канал здорово подготовился к показу ЧМ-2018: привлёк к комментированию матчей Слуцкого, Карпина и Уткина, но с двумя из них уже расстался. Однако тренеры попали под критику Георгия Черданцева. Rusfootball.info разбирается в спорах, уходах и ярких комментаторских моментах Мундиаля.
Все с «Матча»
Естественно, раньше всех людей, которые будут освещать чемпионат мира, анонсировал «Матч ТВ». Но по традиции сделал это максимально неуклюже. Сначала на общем фото канал представил бригаду из 14 комментаторов. А затем выпустил видеоролик, в котором Черданцев объявил состав команды комментаторов из 11 человек. Притом канал впихнул в неё Мостового и Кержакова, которые матчи не комментируют. Незамеченным это не осталось.
К счастью, и Денис Казанский, и Михаил Поленов, и другие профессиональные комментаторы, не вошедшие в представленную команду, за бортом турнира не остались. Лучший комментатор страны по версии Василия Уткина и далеко не только его, Денис Казанский, работал на матчах Коста-Рика – Сербия и Россия – Египет, а Поленова можно было услышать, например, на игре Португалия-Марокко в федеральном эфире. Так что это всё-таки мелочь. Но неприятно.
Голос из детства
Приход Василия Конова на должность главы Дирекции спортивного вещания Первого канала привёл к привлечению действительно интересной комментаторской команды. Первый решил не обходиться традиционными Головановым и Выборновым и Гусевым, а вдобавок к уже работавшему Дементьеву привлёк к работе Занозина, Слуцкого, Карпина, Савина (может стать новым Геничем), Уткина. Матч открытия же прокомментировал Александр Елагин.
Первый здорово сыграл на ностальгических чувствах любителей футбола, которые росли под комментарии Елагина на «Рен ТВ» и «7 ТВ». Помогла и сборная России – своей игрой она отвлекла внимание от того, что Александр Викторович порой не замечал важных событий, задавал Леониду Слуцкому откровенно глупые вопросы и умудрялся находить недостатки в игре нашей сборной вплоть до добавленного времени. Пожалуй, это можно объяснить потерей формы – после ухода с «Матч ТВ» Елагин давно не работает в регулярном режиме. Но всё равно все были очень рады, что настоящий фанат футбола, которого уважают более-менее все зрители, в солидном возрасте получил назначение на главный репортаж своей жизни.
Уткин вернулся. Ненадолго
Первый канал анонсировал возвращение Уткина с размахом: выпустил специальный видеоролик и пригласил в «Вечерний Ургант». Василий должен был стать не просто одним из комментаторов, а звездой команды Первого на чемпионате мира. Он долго ждал решения Константина Эрнста и отказывался от других проектов, потому что очень хотел прокомментировать домашний чемпионат мира.
Что случилось потом – сказать трудно. После комментария матча Португалия – Испания, где Василий пытался работать в своей традиционной ироничной манере, стало известно, что комментировать чемпионат мира он больше не будет. О причинах стороны умалчивают (Уткин говорить напрямую отказывается). То, что Василий – человек трудный, было понятно примерно всегда. Гадать смысла нет, остаётся только сожалеть, что одного классного, при всех его недостатках, комментатора, мы больше не услышим. Но если есть такое желание, Василий активно ведёт свой Youtube-канал.
Слуцкий раскрылся по-новому
Леонид Викторович комментировал товарищеские матчи сборной России в паре с Дементьевым и Занозиным, был органичен в роли эксперта, но не впечатлял меня так, как остальных. Компетентно, адекватно, но как-то пресно. Зато потом Слуцкий породил целый жанр оппозиционных шуток и стал самой обсуждаемой фигурой рунета после упоминания фамилии Навальный в эфире Первого канала. Да и не только рунета – британские СМИ не преминули возможностью написать, что после упоминания оппозиционера в эфире Слуцкий был отстранён от работы на Первом. И плевать, что он изначально должен был уехать тренировать «Витесс».
Моё мнение о Слуцком-комментаторе резко изменилось, когда я посмотрел в повторе игру Россия – Египет, которую Слуцкий работал в паре с Евгением Савиным. Там Слуцкий не был стеснён рамками эксперта и работал на равных, а то и с позиции ведущего. Отличный уровень эмоций и соответствия происходящему на поле, быстрая профессиональная оценка эпизодов, взаимодействие с партнёром по репортажу. Можно сказать, что комментировать такой матч было легко, но тот же Черданцев наверняка превратил бы его в цирк.
Черданцев атакует
Кстати, о Георгии. Сразу оговорюсь, что меня не бесят крики и эмоции комментатора сами по себе – репортаж Черданцева 10-летней давности был гениален. Но с тех пор «комментатор федерального уровня» деградировал грандиозными темпами. Если того же Уткина любят и ненавидят, то к Черданцеву, кажется, уже никто не относится хотя бы нейтрально. Человек не готовится к репортажам и эфирам, очевидно смотрит мало футбола, даёт прогнозы с точностью до наоборот и стремится всем угодить. Правда, как оказалось, не всем.
Черданцев раскритиковал Леонида Слуцкого за то, что тот «забивает на основного комментатора и не придерживается роли эксперта», а также всё того же Слуцкого и Карпина за то, что они не дают огня. Но, во-первых Слуцкий шикарно показал, как нужно давать огня, в матче Россия – Египет.
Во-вторых, Черданцеву должно быть стыдно, что Леонид Викторович, не прокомментировав и десятка матчей, уже работает на более высоком уровне, чем он. Черданцев давно превратился в объект шуток и насмешек, занимающий 23 место в зрительском голосовании.
Но вместо того, чтобы задуматься и поучиться у разбирающихся в футболе людей, он с высоты своего федерального полёта учит их к тому, что сам давно разучился делать, вызывая на себя заслуженную критику зрителей, на которых ему в принципе плевать. Иначе бы он знал, что Заболотный – не юнец в сравнени с Кверквелией, что «Ливерпуль» упустил победу над «Севильей», ведя 3:0, а Ламела не играл почти год, потому что был травмирован. Или хотя бы не выпячивал это незнание.
Ставочная вакханалия
Черданцев выбрал явно не тот объект для критики. В перерывах и после матчей на Первом творится какое-то безумие: в студии-рекламе «Лиги Ставок» собирается разношёрстная публика от сомнительных журналистов вроде Николая Яременко, бывшей жены Аршавина, неизвестных женщин, актёров и вообще не пойми кого. Они собираются и просто ОРУТ. После 10 секунд просмотра хочется взять и переключить на экспертную студию «Матч ТВ» с актёрами Алексеем Маклаковым и Аристархом Венесом, который хотя бы любит и знает хорватских полузащитников.
Рекламные интеграции – это нормально, канал должен зарабатывать. Но их можно и нужно делать талантливо. Странно, что в этом плане Первый так жутко провалился – ему всё-таки менее свойственен жанр трэш-шапито, чем «России 1». Что творится в студиях после матчей сборной России я, как и Александр Головин, к счастью, не слышал. Но с заполнением перерывов Первому нужно что-то делать – ладно хоть вчера просто показали опасные моменты первого тайма без включений Александра Садокова.
Лошки с «Матч ТВ»
Благодаря шутке про Навального самой обсуждаемой фигурой среди комментаторов стал Леонид Слуцкий, но Валерий Карпин тоже проявил чувство юмора. С недавних пор тренер «Ростова» ведёт Инстаграм, где смешно общается с болельщиками, а в этом видео передаёт привет бывшим коллегам с «Матч ТВ».
Просто космос
Ну а всенародно любимый Владимир Стогниенко трудится в основном на «России 24» и радио «Маяк» в информационных выпусках из-за незаинтересованности ВГТРК в трансляциях. Зато ему посчастливилось прокомментировать легендарную игру Россия – Египет. Он уже проворачивал трюк с песней в эфире, когда включал хит группы «Чайф» перед началом матча Аргентина – Ямайка, здесь же получилось ещё круче.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
Все с «Матча»
Естественно, раньше всех людей, которые будут освещать чемпионат мира, анонсировал «Матч ТВ». Но по традиции сделал это максимально неуклюже. Сначала на общем фото канал представил бригаду из 14 комментаторов. А затем выпустил видеоролик, в котором Черданцев объявил состав команды комментаторов из 11 человек. Притом канал впихнул в неё Мостового и Кержакова, которые матчи не комментируют. Незамеченным это не осталось.
К счастью, и Денис Казанский, и Михаил Поленов, и другие профессиональные комментаторы, не вошедшие в представленную команду, за бортом турнира не остались. Лучший комментатор страны по версии Василия Уткина и далеко не только его, Денис Казанский, работал на матчах Коста-Рика – Сербия и Россия – Египет, а Поленова можно было услышать, например, на игре Португалия-Марокко в федеральном эфире. Так что это всё-таки мелочь. Но неприятно.
Голос из детства
Приход Василия Конова на должность главы Дирекции спортивного вещания Первого канала привёл к привлечению действительно интересной комментаторской команды. Первый решил не обходиться традиционными Головановым и Выборновым и Гусевым, а вдобавок к уже работавшему Дементьеву привлёк к работе Занозина, Слуцкого, Карпина, Савина (может стать новым Геничем), Уткина. Матч открытия же прокомментировал Александр Елагин.
Первый здорово сыграл на ностальгических чувствах любителей футбола, которые росли под комментарии Елагина на «Рен ТВ» и «7 ТВ». Помогла и сборная России – своей игрой она отвлекла внимание от того, что Александр Викторович порой не замечал важных событий, задавал Леониду Слуцкому откровенно глупые вопросы и умудрялся находить недостатки в игре нашей сборной вплоть до добавленного времени. Пожалуй, это можно объяснить потерей формы – после ухода с «Матч ТВ» Елагин давно не работает в регулярном режиме. Но всё равно все были очень рады, что настоящий фанат футбола, которого уважают более-менее все зрители, в солидном возрасте получил назначение на главный репортаж своей жизни.
Уткин вернулся. Ненадолго
Первый канал анонсировал возвращение Уткина с размахом: выпустил специальный видеоролик и пригласил в «Вечерний Ургант». Василий должен был стать не просто одним из комментаторов, а звездой команды Первого на чемпионате мира. Он долго ждал решения Константина Эрнста и отказывался от других проектов, потому что очень хотел прокомментировать домашний чемпионат мира.
Видимо, действительно буду комментировать чемпионат мира. Почти отпали сомнения. pic.twitter.com/ZEBIzR1djn— Василий Уткин (@radioutkin) June 12, 2018
Что случилось потом – сказать трудно. После комментария матча Португалия – Испания, где Василий пытался работать в своей традиционной ироничной манере, стало известно, что комментировать чемпионат мира он больше не будет. О причинах стороны умалчивают (Уткин говорить напрямую отказывается). То, что Василий – человек трудный, было понятно примерно всегда. Гадать смысла нет, остаётся только сожалеть, что одного классного, при всех его недостатках, комментатора, мы больше не услышим. Но если есть такое желание, Василий активно ведёт свой Youtube-канал.
Слуцкий раскрылся по-новому
Леонид Викторович комментировал товарищеские матчи сборной России в паре с Дементьевым и Занозиным, был органичен в роли эксперта, но не впечатлял меня так, как остальных. Компетентно, адекватно, но как-то пресно. Зато потом Слуцкий породил целый жанр оппозиционных шуток и стал самой обсуждаемой фигурой рунета после упоминания фамилии Навальный в эфире Первого канала. Да и не только рунета – британские СМИ не преминули возможностью написать, что после упоминания оппозиционера в эфире Слуцкий был отстранён от работы на Первом. И плевать, что он изначально должен был уехать тренировать «Витесс».
Моё мнение о Слуцком-комментаторе резко изменилось, когда я посмотрел в повторе игру Россия – Египет, которую Слуцкий работал в паре с Евгением Савиным. Там Слуцкий не был стеснён рамками эксперта и работал на равных, а то и с позиции ведущего. Отличный уровень эмоций и соответствия происходящему на поле, быстрая профессиональная оценка эпизодов, взаимодействие с партнёром по репортажу. Можно сказать, что комментировать такой матч было легко, но тот же Черданцев наверняка превратил бы его в цирк.
Черданцев атакует
Кстати, о Георгии. Сразу оговорюсь, что меня не бесят крики и эмоции комментатора сами по себе – репортаж Черданцева 10-летней давности был гениален. Но с тех пор «комментатор федерального уровня» деградировал грандиозными темпами. Если того же Уткина любят и ненавидят, то к Черданцеву, кажется, уже никто не относится хотя бы нейтрально. Человек не готовится к репортажам и эфирам, очевидно смотрит мало футбола, даёт прогнозы с точностью до наоборот и стремится всем угодить. Правда, как оказалось, не всем.
Черданцев раскритиковал Леонида Слуцкого за то, что тот «забивает на основного комментатора и не придерживается роли эксперта», а также всё того же Слуцкого и Карпина за то, что они не дают огня. Но, во-первых Слуцкий шикарно показал, как нужно давать огня, в матче Россия – Египет.
Во-вторых, Черданцеву должно быть стыдно, что Леонид Викторович, не прокомментировав и десятка матчей, уже работает на более высоком уровне, чем он. Черданцев давно превратился в объект шуток и насмешек, занимающий 23 место в зрительском голосовании.
Так и запишем значит. Польша рано вылетит. Спс??— Зенит Зенитов (@zenitofan243) June 11, 2018
Но вместо того, чтобы задуматься и поучиться у разбирающихся в футболе людей, он с высоты своего федерального полёта учит их к тому, что сам давно разучился делать, вызывая на себя заслуженную критику зрителей, на которых ему в принципе плевать. Иначе бы он знал, что Заболотный – не юнец в сравнени с Кверквелией, что «Ливерпуль» упустил победу над «Севильей», ведя 3:0, а Ламела не играл почти год, потому что был травмирован. Или хотя бы не выпячивал это незнание.
Египет опасное название страны, потому что всегда есть вероятность оговориться и сказать Ебипет. Так вот. Завтра главное, чтобы с нами не случился ебипет. #чм2018— Георгий Черданцев (@cherdantsev) June 18, 2018
Ставочная вакханалия
Черданцев выбрал явно не тот объект для критики. В перерывах и после матчей на Первом творится какое-то безумие: в студии-рекламе «Лиги Ставок» собирается разношёрстная публика от сомнительных журналистов вроде Николая Яременко, бывшей жены Аршавина, неизвестных женщин, актёров и вообще не пойми кого. Они собираются и просто ОРУТ. После 10 секунд просмотра хочется взять и переключить на экспертную студию «Матч ТВ» с актёрами Алексеем Маклаковым и Аристархом Венесом, который хотя бы любит и знает хорватских полузащитников.
Сегодня победила не Хорватия, а эксперты 1 канала. pic.twitter.com/CIEwXEaRCu— Дмитрий Симонов (@dmitriy_f1re) June 21, 2018
Рекламные интеграции – это нормально, канал должен зарабатывать. Но их можно и нужно делать талантливо. Странно, что в этом плане Первый так жутко провалился – ему всё-таки менее свойственен жанр трэш-шапито, чем «России 1». Что творится в студиях после матчей сборной России я, как и Александр Головин, к счастью, не слышал. Но с заполнением перерывов Первому нужно что-то делать – ладно хоть вчера просто показали опасные моменты первого тайма без включений Александра Садокова.
Противостояние, дружина Фернандо Йеро, от ножа, проникновенных футбол. Прям по методичке работает.... pic.twitter.com/g4zinfQOh2— Tash Sarkisyan (@Tashevich) June 20, 2018
Лошки с «Матч ТВ»
Благодаря шутке про Навального самой обсуждаемой фигурой среди комментаторов стал Леонид Слуцкий, но Валерий Карпин тоже проявил чувство юмора. С недавних пор тренер «Ростова» ведёт Инстаграм, где смешно общается с болельщиками, а в этом видео передаёт привет бывшим коллегам с «Матч ТВ».
Просто космос
Ну а всенародно любимый Владимир Стогниенко трудится в основном на «России 24» и радио «Маяк» в информационных выпусках из-за незаинтересованности ВГТРК в трансляциях. Зато ему посчастливилось прокомментировать легендарную игру Россия – Египет. Он уже проворачивал трюк с песней в эфире, когда включал хит группы «Чайф» перед началом матча Аргентина – Ямайка, здесь же получилось ещё круче.
Роман Гуськов, Rusfootball.info
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