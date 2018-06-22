Набил Маалул: бельгийцы сильны, но Тунис имеет собственное оружие, которое я не буду раскрывать

Главный тренер сборной Туниса Набил Маалул поделился мыслями перед матчем чемпионата мира с командой Бельгии, передает корреспондент- С самого начала этого турнира не было ни одного легкого матча. Невзирая на разницу классов, любой матч сложен. Наша игра против Англии - я думаю, мы играли на равных. Вы правы, бельгийцы очень сильны, ее следует опасаться, но Тунис имеет собственное оружие, которое я не буду раскрывать. Завтра мы все покажем в деле.- Безусловно, все взоры мира обращены на Тунис.