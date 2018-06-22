Филиппе Коутиньо: самое главное для нас - не сдаваться до последней минуты, что мы и сделали

Полузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, который признан лучшим игроком матча второго тура группы E чемпионата мира–2018 с национальной командой Коста-Рики, подвел итоги встречи, передает корреспондентВладимир Кудряшов.- Это была жесткая игра, как мы и ожидали. Мы хотели добиться победы в самые первые минуты и хорошо, что хватило терпения доиграть до конца и награждены двумя мячами. Лучший игрок матча - это приятно, но еще приятнее, что мы выиграли.- Это очень качественная команда, они хорошо играют в обороне и в центре поля. Они контролировали игру. Самое главное для нас - не сдаваться до последней минуты, что мы и сделали. Наш тренер об этом и говорит. Надо психологически подготовиться и психически выдержать до самого конца.- Мы знаем, что ответственность на игроках огромна, когда играешь в национальной сборной. Тренер говорит, что надо психологически настроиться играть до последней секунды. Забиваешь ты на первой или на 90 минуте, все равно ты борешься все 90 минут. Это и произошло сегодня на поле, мы заслужили эту победу. У Неймара была не простая травма, он много пережил, и он прост счастлив, что может играть в месте с нами, и его радость заражает всех.