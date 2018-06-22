Филиппе Коутиньо: самое главное для нас - не сдаваться до последней минуты, что мы и сделали

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 РоссияРоссия 2 2 0 0 8 1 +7 6
2 УругвайУругвай 2 2 0 0 2 0 +2 6
3 ЕгипетЕгипет 2 0 0 2 1 4 -3 0
4 Саудовская АравияСаудовская Аравия 2 0 0 2 0 6 -6 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 СербияСербия 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ШвейцарияШвейцария 1 0 1 0 1 1 0 1
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 1 1 0 0 1 0 +1 3
2 ШвецияШвеция 1 1 0 0 1 0 +1 3
3 ГерманияГермания 1 0 0 1 0 1 -1 0
4 Южная КореяЮжная Корея 1 0 0 1 0 1 -1 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 1 1 0 0 3 0 +3 3
2 АнглияАнглия 1 0 0 0 2 1 +1 3
3 ТунисТунис 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 ПанамаПанама 1 0 0 1 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 1 1 0 0 2 1 +1 3
2 ЯпонияЯпония 1 1 0 0 2 1 +1 3
3 ПольшаПольша 1 0 0 1 1 2 -1 0
4 КолумбияКолумбия 1 0 0 1 1 2 -1 0
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Филиппе Коутиньо: самое главное для нас - не сдаваться до последней минуты, что мы и сделали

Филиппе Коутиньо: самое главное для нас - не сдаваться до последней минуты, что мы и сделалиПолузащитник сборной Бразилии Филиппе Коутиньо, который признан лучшим игроком матча второго тура группы E чемпионата мира–2018 с национальной командой Коста-Рики, подвел итоги встречи, передает корреспондент Rusfootball.info Владимир Кудряшов.

- Скажите, как вам сегодняшняя игра?

- Это была жесткая игра, как мы и ожидали. Мы хотели добиться победы в самые первые минуты и хорошо, что хватило терпения доиграть до конца и награждены двумя мячами. Лучший игрок матча - это приятно, но еще приятнее, что мы выиграли.

- Каким образом играла Коста-Рика? Вам показалась что-то неожиданным, как они до 91-й минуты сохраняли ничью?

- Это очень качественная команда, они хорошо играют в обороне и в центре поля. Они контролировали игру. Самое главное для нас - не сдаваться до последней минуты, что мы и сделали. Наш тренер об этом и говорит. Надо психологически подготовиться и психически выдержать до самого конца.

- Эмоциональное состояние, болельщики очень нервничали. Был момент с системой VAR так далее. Что вы можете сказать о своих товарищах по игре?

- Мы знаем, что ответственность на игроках огромна, когда играешь в национальной сборной. Тренер говорит, что надо психологически настроиться играть до последней секунды. Забиваешь ты на первой или на 90 минуте, все равно ты борешься все 90 минут. Это и произошло сегодня на поле, мы заслужили эту победу. У Неймара была не простая травма, он много пережил, и он прост счастлив, что может играть в месте с нами, и его радость заражает всех.
Теги: Коутиньо Сборная Бразилии Сборная Коста-Рики
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