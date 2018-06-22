Йохан Бенегас: нам больно от того, что мы проиграли бразильцам

Полузащитник сборной Коста-Рики Йохан Бенегас прокомментировал поражение от Бразилии."Тактически все было нормально, у нас были варианты нападения. Если говорить про первый забитый гол соперника, то, считаю, нужно его отметить. Наши соперники - лучшие игроки мира. Когда они на поле, они стремятся забить. Поэтому нам больно от того, что мы проиграли. Когда у нас была возможность, мы старались. Результат получился грустный. Мы заслуживали забить гол.Мы старались минимализировать силы Бразилии, сдержать их. Мы искали возможность для своей атаки. У нас были хорошие пасы, но забить не удалось.Бразильцы - одни из лучших игроков мира, но и в нашей команде есть неплохие футболисты. Мы пытались полностью выкладываться в игре, чтобы лучшим образом проявить себя", - сказал игрок.