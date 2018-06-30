Сестра Неймара: люди! Я влюблена в Россию!

Сестра нападающего сборной Бразилии Неймара Рафаэлла Бекран призналась, что влюбилась в Россию во время ЧМ-2018."Люди! Я влюблена в Россию! Город, в котором мы находимся, - Сочи, а вчера были в Санкт-Петербурге, и там прохладнее. Как вы знаете, я люблю толстовки, и вчера было отличное время для толстовки Rolling Stones. Оставайтесь на связи, и я покажу вам всё, что у меня будет для вас в России", — написала Бекран в инстаграме.