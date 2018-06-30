Сергей Карасёв рассудит матч ЧМ-2018 Австралия – Перу

Российский арбитр Сергей Карасёв обслужит матч третьего тура группового этапа чемпионата мира — 2018 между сборными Австралии и Перу.Ассистентами Карасёва будут его соотечественники: Тихон Калугин и Антон Аверьянов. Четвёртым рефери назначен японец Рюдзи Сато.