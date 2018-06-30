ФИФА открыла дела против Лихтштайнера и президента Футбольного союза Сербии

ФИФА на официальном сайте сообщила об открытии нескольких дисциплинарных дел, связанных с матчем второго тура группового этапа ЧМ-2018 между сборными Швейцарии и Сербии (2:1).ФИФА начала расследование в отношении защитника национальной команды Швейцарии Штефана Лихтштайнера из-за способа празднования гола. Накануне из-за способа празднования гола были открыты дела против двух других игроков швейцарской сборной — Шердана Шакири и Гранита Джаки.Также было открыто дело против президента Футбольного союза Сербии Славиша Кокеза за высказывания, сделанные после матча. Ранее по аналогичной причине было открыто дело и против главного тренера сборной Сербии Младена Крстаича.