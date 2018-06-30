Мусса Ваг: Япония – очень хорошая команда, и нам было крайне непросто с ними

Футболист Сенегала Мусса Ваг прокомментировал результат матча с Польшей (2:2).- Да, очень трудная, потому что Япония – очень хорошая команда, и нам было крайне непросто с ними.- Я думаю, нам вполне хватит трех дней, чтобы в полной мере подготовиться к встрече с Колумбией.