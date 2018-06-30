Сенегалец Мусса Ваге стал самым молодым африканским игроком, забивавшим на ЧМ

Крайний защитник сборной Сенегала и бельгийского "Эйпена" Мусса Ваге, забивший вчера в ворота Японии, стал самым молодым африканцем, когда-либо забивавшим на мировых первенствах.На момент гола ему исполнилось 19 лет и 255 дней.