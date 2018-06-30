Японские болельщики вновь убрали за собой мусор после матча с Сенегалом

Японские болельщики после матча ЧМ-2018 между сборными Сенегала и Японии (2:2) убрали за собой на стадионе.Азиатские фанаты самостоятельно очистили свой сектора на "Екатеринбург-Арене" от мусора, как уже делали это на стадионе "Мордовия Арена" в Саранске после матча со сборной Колумбии (2:1).