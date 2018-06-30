Сборная Саудовской Аравии объявила состав на матч ЧМ-2018 с Египтом

Стали известны имена футболистов, вошедших в стартовый состав сборной Саудовской Аравии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира–2018 с Египтом.Состав сборной Саудовской Аравии на матч с Египтом: Яссер Аль-Мосайлем, Усама Хавсави, Мохаммед Аль-Бурайк, Сальман Аль-Фаридж, Хаттан Бахебри, Ясир Аль-Шахрани, Абдулла Отайф, Хуссейн Аль-Мугахви, Салем Аль-Доссари, Фахад Аль-Харби, Мотаз Хассан.