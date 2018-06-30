Валерий Масалитин: нашу корону сегодня немного поправили

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ПортугалияПортугалия 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 ИранИран 2 1 0 1 1 1 0 3
4 МароккоМарокко 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ДанияДания 2 1 1 0 2 1 +1 4
3 АвстралияАвстралия 2 0 1 1 2 3 -1 1
4 ПеруПеру 2 0 0 2 0 2 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 2 2 0 0 5 0 +5 6
2 НигерияНигерия 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ИсландияИсландия 2 0 1 1 1 3 -2 1
4 АргентинаАргентина 2 0 1 1 1 4 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 2 1 1 0 3 1 +2 4
2 ШвейцарияШвейцария 2 1 1 0 3 2 +1 4
3 СербияСербия 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 2 0 0 2 0 3 -3 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 МексикаМексика 2 2 0 0 3 1 +2 6
2 ГерманияГермания 2 1 0 1 2 2 0 3
3 ШвецияШвеция 2 1 0 1 2 2 0 3
4 Южная КореяЮжная Корея 2 0 0 2 1 3 -2 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 2 2 0 0 8 2 +6 6
2 АнглияАнглия 2 2 0 0 8 2 +6 6
3 ТунисТунис 2 0 0 2 3 7 -4 0
4 ПанамаПанама 2 0 0 2 1 9 -8 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 СенегалСенегал 2 1 1 0 4 3 +1 4
2 ЯпонияЯпония 2 1 1 0 4 3 +1 4
3 КолумбияКолумбия 2 1 0 1 4 2 +2 3
4 ПольшаПольша 2 0 0 2 1 5 -4 0
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06.2018 C1 -:- D2 Казань
A01 21:00 30.06.2018 УругвайУругвай -:- B2 Cочи
A05 17:00 01.07.2018 B1 -:- РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07.2018 D1 -:- C2 Нижний Новгород
A03 17:00 02.07.2018 E1 -:- F2 Самара
A04 21:00 02.07.2018 G1 -:- H2 Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07.2018 F1 -:- E2 Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07.2018 H1 -:- G2 Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07.2018 A1|B2 -:- C1|D2 Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07.2018 E1|F2 -:- G1|H2 Казань
QF4 17:00 07.07.2018 F1|E2 -:- H1|G2 Самара
QF3 17:00 07.07.2018 B1|A2 -:- D1|C2 Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07.2018 Победитель QF1 -:- Победитель QF2 Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07.2018 Победитель QF3 -:- Победитель QF4 Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07.2018 Проигравший SF1 -:- Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07.2018 Победитель SF1 -:- Победитель SF2 Москва, Лужники
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Валерий Масалитин: нашу корону сегодня немного поправили

Валерий Масалитин: нашу корону сегодня немного поправили Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 3-го тура чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая (0:3).

- О матче:

Проигрыш с крупным счётом, возможно, нашей команде пойдёт на пользу, ведь перед ответственными играми иногда важно получать пощёчины. Нашу корону сегодня немного поправили, хотя, в глобальном смысле, игра эта ничего не решала. Теперь права проиграть не будет, и именно по этой причине Черчесов произвёл ротацию состава, оставил в запасе "висевшего" на карточке Головина и травмированного Жиркова, смысла их ставить на матч с уругвайцами не было. Был опробован ближайший резерв, хотя, можно было дать отдохнуть тому же Самедову, хуже бы вряд ли было. Удаление тоже повлияло на происходившее. Теперь будем смотреть за матчами группы B.

Выступление Миранчука и Смольникова? Для анализа того, почему они сыграли так, как сыграли, нужно находиться внутри коллектива. Главный тренер видит и чувствует каждого футболиста, смотрит, в каком он состоянии и подходит ли он под выбранную на эту игру схему. У некоторых появилась эйфория после первых двух побед, но сегодня всё встало на свои места. Это обидно, но нужно это перебороть, пережить, переночевать с этим фактом, а уже завтра - приступать к подготовке к плей-офф, восстанавливать силы, залечивать травмы. Теперь возможности проиграть не будет.

- О групповом этапе для сборной России:

Уровень Саудовской Аравии и Египта, конечно, не самый высокий, но перед стартом чемпионата мира все боялись, что провалим домашний турнир. Задача стояла выйти из группы, и она была успешно выполнена! Теперь нужно ставить задачу по выходу в четвертьфинал. Команда будет стараться, а мы - всей страной болеть. Без разницы, попадутся нам испанцы, португальцы или иранцы, это рассуждения для представителей СМИ. А команда, которая дома ловит кураж, способна на всё. Мы увидели сегодня, как трибуны гнали игравший в меньшинстве коллектив, и он создавал голевые моменты. Проиграли - ничего страшного.

И нужно надеяться, что выступление сборной не станет поводом для эйфории. Скорее наоборот, станет поводом к анализу происходящего в нашем футболе и поводом к работе над усилением того, что есть сегодня. Не многие ждали от этой команды восьми голов в двух матчах, она показала свой максимум, возможно, даже прыгнув выше головы. Но ребята поймали кураж и боролись, хотя сегодня в меньшинстве было тяжело.

- О сопернике в плей-офф:

Без разницы! Хоть с Испанией, Португалией или Ираном. Главное - сыграть достойно, и если проигрывать, то не в одну калитку.
Теги: Сборная России Масалитин
Сегодня, 20:21
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№2 Написал: avnik море (Сегодня, 20:27) #
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Болеет за:
«Спартак»
Как им еще не надоело этот бред нести...


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№1 Написал: Точка Невозврата Саратов (Сегодня, 20:26) #
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Всегда можно у#пать скипетром,и добить державой smiling_imp
Россия вперёд!!!!
Регистрация: 15.05.2017 [жалоба]
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