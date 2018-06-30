Валерий Масалитин: нашу корону сегодня немного поправили

Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Португалия
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Иран
|2
|1
|0
|1
|1
|1
|0
|3
|4
|Марокко
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Дания
|2
|1
|1
|0
|2
|1
|+1
|4
|3
|Австралия
|2
|0
|1
|1
|2
|3
|-1
|1
|4
|Перу
|2
|0
|0
|2
|0
|2
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|2
|2
|0
|0
|5
|0
|+5
|6
|2
|Нигерия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Исландия
|2
|0
|1
|1
|1
|3
|-2
|1
|4
|Аргентина
|2
|0
|1
|1
|1
|4
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|2
|1
|1
|0
|3
|1
|+2
|4
|2
|Швейцария
|2
|1
|1
|0
|3
|2
|+1
|4
|3
|Сербия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Коста-Рика
|2
|0
|0
|2
|0
|3
|-3
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Мексика
|2
|2
|0
|0
|3
|1
|+2
|6
|2
|Германия
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|3
|Швеция
|2
|1
|0
|1
|2
|2
|0
|3
|4
|Южная Корея
|2
|0
|0
|2
|1
|3
|-2
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|2
|Англия
|2
|2
|0
|0
|8
|2
|+6
|6
|3
|Тунис
|2
|0
|0
|2
|3
|7
|-4
|0
|4
|Панама
|2
|0
|0
|2
|1
|9
|-8
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Сенегал
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|2
|Япония
|2
|1
|1
|0
|4
|3
|+1
|4
|3
|Колумбия
|2
|1
|0
|1
|4
|2
|+2
|3
|4
|Польша
|2
|0
|0
|2
|1
|5
|-4
|0
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06.2018
|C1
|-:-
|D2
|Казань
|A01
|21:00 30.06.2018
|Уругвай
|-:-
|B2
|Cочи
|A05
|17:00 01.07.2018
|B1
|-:-
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07.2018
|D1
|-:-
|C2
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07.2018
|E1
|-:-
|F2
|Самара
|A04
|21:00 02.07.2018
|G1
|-:-
|H2
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07.2018
|F1
|-:-
|E2
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07.2018
|H1
|-:-
|G2
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07.2018
|A1|B2
|-:-
|C1|D2
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07.2018
|E1|F2
|-:-
|G1|H2
|Казань
|QF4
|17:00 07.07.2018
|F1|E2
|-:-
|H1|G2
|Самара
|QF3
|17:00 07.07.2018
|B1|A2
|-:-
|D1|C2
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07.2018
|Победитель QF1
|-:-
|Победитель QF2
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07.2018
|Победитель QF3
|-:-
|Победитель QF4
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07.2018
|Проигравший SF1
|-:-
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07.2018
|Победитель SF1
|-:-
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
|Подробнее
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
21:27
Василий Уткин: мне противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять: а вот я вам говорила (2)
Василий Уткин: мне противно быть бабушкой на лавке во дворе и повторять: а вот я вам говорила (2)
21:09
Фернандо Муслера: Есть ли у меня предпочтения по сопернику в 1/8 финала? Нет, абсолютно никаких
Фернандо Муслера: Есть ли у меня предпочтения по сопернику в 1/8 финала? Нет, абсолютно никаких
21:08
Лукас Торейра: мы немного поменяли стратегию и улучшили то, чего не хватало в предыдущих матчах
Лукас Торейра: мы немного поменяли стратегию и улучшили то, чего не хватало в предыдущих матчах
20:58
Диего Годин: То, что мы забили России три гола, дает нам возможность чувствовать себя увереннее (1)
Диего Годин: То, что мы забили России три гола, дает нам возможность чувствовать себя увереннее (1)
20:31
Фёдор Кудряшов: не сказал бы, что Уругвай настолько сильнее других соперников. Просто мы грубо индивидуально ошибались (4)
Фёдор Кудряшов: не сказал бы, что Уругвай настолько сильнее других соперников. Просто мы грубо индивидуально ошибались (4)
20:28
Андрей Канчельскис: класс уругвайских футболистов намного выше, чем у наших - эйфория должна закончиться (1)
Андрей Канчельскис: класс уругвайских футболистов намного выше, чем у наших - эйфория должна закончиться (1)
20:26
Михаил Грушевский: я не вижу трагедии в произошедшем, даже крупный счёт не говорит о каком-то позоре
Михаил Грушевский: я не вижу трагедии в произошедшем, даже крупный счёт не говорит о каком-то позоре
20:13
Жена Смольникова: прошу поддержать мужа. Это не конец света и может быть с каждым игроком (18)
Жена Смольникова: прошу поддержать мужа. Это не конец света и может быть с каждым игроком (18)
19:32
Станислав Черчесов: вчера минут 25 уделили уругвайским стандартам, но все мячи пропустили с них (10)
Станислав Черчесов: вчера минут 25 уделили уругвайским стандартам, но все мячи пропустили с них (10)
15:51
Россия - Уругвай: Ал. Миранчук заменит Головина в основе, Кавани и Суарес выйдут с первых минут (33)
Россия - Уругвай: Ал. Миранчук заменит Головина в основе, Кавани и Суарес выйдут с первых минут (33)
15:21
Три клуба ФНЛ поменяют названия (4)
Три клуба ФНЛ поменяют названия (4)
14:40
Посетители Rusfootball.info верят в положительный результат сборной России в матче с Уругваем (6)
Посетители Rusfootball.info верят в положительный результат сборной России в матче с Уругваем (6)
13:55
Блаттер: вашим игрокам нужно уезжать в Европу. Покажите миру, что у вас есть не только хоккей! (55)
Блаттер: вашим игрокам нужно уезжать в Европу. Покажите миру, что у вас есть не только хоккей! (55)
Валерий Масалитин: нашу корону сегодня немного поправили
Бывший нападающий ЦСКА Валерий Масалитин в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 3-го тура чемпионата мира-2018 между сборными России и Уругвая (0:3).
- О матче:
Проигрыш с крупным счётом, возможно, нашей команде пойдёт на пользу, ведь перед ответственными играми иногда важно получать пощёчины. Нашу корону сегодня немного поправили, хотя, в глобальном смысле, игра эта ничего не решала. Теперь права проиграть не будет, и именно по этой причине Черчесов произвёл ротацию состава, оставил в запасе "висевшего" на карточке Головина и травмированного Жиркова, смысла их ставить на матч с уругвайцами не было. Был опробован ближайший резерв, хотя, можно было дать отдохнуть тому же Самедову, хуже бы вряд ли было. Удаление тоже повлияло на происходившее. Теперь будем смотреть за матчами группы B.
Выступление Миранчука и Смольникова? Для анализа того, почему они сыграли так, как сыграли, нужно находиться внутри коллектива. Главный тренер видит и чувствует каждого футболиста, смотрит, в каком он состоянии и подходит ли он под выбранную на эту игру схему. У некоторых появилась эйфория после первых двух побед, но сегодня всё встало на свои места. Это обидно, но нужно это перебороть, пережить, переночевать с этим фактом, а уже завтра - приступать к подготовке к плей-офф, восстанавливать силы, залечивать травмы. Теперь возможности проиграть не будет.
- О групповом этапе для сборной России:
Уровень Саудовской Аравии и Египта, конечно, не самый высокий, но перед стартом чемпионата мира все боялись, что провалим домашний турнир. Задача стояла выйти из группы, и она была успешно выполнена! Теперь нужно ставить задачу по выходу в четвертьфинал. Команда будет стараться, а мы - всей страной болеть. Без разницы, попадутся нам испанцы, португальцы или иранцы, это рассуждения для представителей СМИ. А команда, которая дома ловит кураж, способна на всё. Мы увидели сегодня, как трибуны гнали игравший в меньшинстве коллектив, и он создавал голевые моменты. Проиграли - ничего страшного.
И нужно надеяться, что выступление сборной не станет поводом для эйфории. Скорее наоборот, станет поводом к анализу происходящего в нашем футболе и поводом к работе над усилением того, что есть сегодня. Не многие ждали от этой команды восьми голов в двух матчах, она показала свой максимум, возможно, даже прыгнув выше головы. Но ребята поймали кураж и боролись, хотя сегодня в меньшинстве было тяжело.
- О сопернике в плей-офф:
Без разницы! Хоть с Испанией, Португалией или Ираном. Главное - сыграть достойно, и если проигрывать, то не в одну калитку.
- О матче:
Проигрыш с крупным счётом, возможно, нашей команде пойдёт на пользу, ведь перед ответственными играми иногда важно получать пощёчины. Нашу корону сегодня немного поправили, хотя, в глобальном смысле, игра эта ничего не решала. Теперь права проиграть не будет, и именно по этой причине Черчесов произвёл ротацию состава, оставил в запасе "висевшего" на карточке Головина и травмированного Жиркова, смысла их ставить на матч с уругвайцами не было. Был опробован ближайший резерв, хотя, можно было дать отдохнуть тому же Самедову, хуже бы вряд ли было. Удаление тоже повлияло на происходившее. Теперь будем смотреть за матчами группы B.
Выступление Миранчука и Смольникова? Для анализа того, почему они сыграли так, как сыграли, нужно находиться внутри коллектива. Главный тренер видит и чувствует каждого футболиста, смотрит, в каком он состоянии и подходит ли он под выбранную на эту игру схему. У некоторых появилась эйфория после первых двух побед, но сегодня всё встало на свои места. Это обидно, но нужно это перебороть, пережить, переночевать с этим фактом, а уже завтра - приступать к подготовке к плей-офф, восстанавливать силы, залечивать травмы. Теперь возможности проиграть не будет.
- О групповом этапе для сборной России:
Уровень Саудовской Аравии и Египта, конечно, не самый высокий, но перед стартом чемпионата мира все боялись, что провалим домашний турнир. Задача стояла выйти из группы, и она была успешно выполнена! Теперь нужно ставить задачу по выходу в четвертьфинал. Команда будет стараться, а мы - всей страной болеть. Без разницы, попадутся нам испанцы, португальцы или иранцы, это рассуждения для представителей СМИ. А команда, которая дома ловит кураж, способна на всё. Мы увидели сегодня, как трибуны гнали игравший в меньшинстве коллектив, и он создавал голевые моменты. Проиграли - ничего страшного.
И нужно надеяться, что выступление сборной не станет поводом для эйфории. Скорее наоборот, станет поводом к анализу происходящего в нашем футболе и поводом к работе над усилением того, что есть сегодня. Не многие ждали от этой команды восьми голов в двух матчах, она показала свой максимум, возможно, даже прыгнув выше головы. Но ребята поймали кураж и боролись, хотя сегодня в меньшинстве было тяжело.
- О сопернике в плей-офф:
Без разницы! Хоть с Испанией, Португалией или Ираном. Главное - сыграть достойно, и если проигрывать, то не в одну калитку.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.