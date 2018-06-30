Хен Мин Сон: для меня честь играть против сборной Германии

Полузащитник сборной Южной Кореи Хен Мин Сон поделился мнением о предстоящем матче чемпионата мира с Германией.- Германия недаром занимает первое место в рейтинге ФИФА, это действующий чемпион, для меня честь играть против этой страны, но также важен результат, нужно добиться хорошего счета,- Для меня, как для корейца, быть на чемпионате мира – огромная честь, для любого футболиста это особый этап жизни. Я представлял корейский народ, не хотелось проиграть, для меня была неприятная ситуация, потому я заплакал.- Различий много, во-первых, я стал старше на 4 года, тогда я был чрезмерно самоуверен, думал, что победим во всех матчах, думаю, что тогда был незрел. Подобные моменты были и в этот раз, но прибавилось волнения. С Мексикой мы выложились на все 100%, но результат оказался неудачным для нас.- Им надо побеждать, как и нам, они – чемпионы мира, но мы же еще не сыграли. Никто же не верил, что они проиграют Мексике, постараемся повторить их достижение. Германия немного сильнее нас, но мы вполне можем выиграть, нам это по силам, очень важен настрой, который позволит сыграть матч, о котором не будем сожалеть, сделаем все возможное.