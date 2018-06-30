Хедира и Озил вернулись в стартовый состав Германии

Стали известны имена футболистов, вошедших в стартовый состав сборной Германии на матч третьего тура группового этапа чемпионата мира – 2018 с Южной Кореей.Мануэль Нойер, Йонас Хектор, Матс Хуммельс, Сами Хедира, Тони Кроос, Тимо Вернер, Месут Озил, Марко Ройс, Леон Горецка, Никлас Зюле, Йозуа Киммих.