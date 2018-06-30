Ставка не на тех. Коста-Рика оказывается могла рассчитывать на что-то большее, чем вылет из группы

Чемпионат мира-2018



Группа E. 3-й тур



Стадион: Нижний Новгород (Нижний Новгород, Россия)



Швейцария – Коста-Рика 2:2



Голы: Джемаили, 31', Дрмич, 88' - Уостон, 56', Руис (с пенальти, 90+3')

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

Фото: ФИФА

В сегодняшнем матче главный тренер сборной Коста-Рики Оскар Рамирес решил выпустить трех игроков, которые оказывались в запасе в первых двух встречах. Именно они и стали самыми яркими футболистами на поле. Эх, если бы Рамирес сделал на них ставку раньше...рассказывает о том, как сборная Швейцарии была близка к тому, чтобы пострадать от костариканцев, но все-таки выполнила задачу по выходу в 1/8 финала Чемпионата Мира.: Зоммер, Лихтштайнер, Родригес, Шер, Аканджи, Бехрами (Закария, 60'), Джака, Шакири (Ланг, 81'), Джемаили, Эмболо, Гавранович (Дрмич, 69')Навас, Гамбоа (Смит, 90+3'), Овьедо, Уостон, Д. Гонсалес, Акоста, Борхес, Гусман (Асофейфа, 90+1'), Руис, Кэмпбелл, Колиндрес (Уоллас, 81'): Лихштайнер, 37', Закария, 75', Шер, 83' - Гамбоа, 11', Кэмпбелл, 29', Уостон, 89'В заключительном матче группы E в Нижнем Новгороде встретились две Швейцарии. Первая - самая настоящая европейская, а вторая - центрально-американская. Так уж повелось, что Коста-Рика в своем латинском регионе считается своеобразной "Швейцарией". Уж очень похожи горы у этих двух стран - Юнгфрау, Маттерхорн, Мёнх здесь рядом с нами на Чириппо, Ирасу, Турриальба и все остальные там у них. А если мы вспомним, что сборная Швейцарии базируется в Тольятти, который именуют волжской Швейцарией, то вообще получится, что в эту уютную среду все было закручено вокруг именно этой славной страны.Что ж, акцент на европейцах был и впрямь поинтереснее. Коста-Рика сама виновата, что к третьему туру она потеряла все шансы на выход в плей-офф, а вместе с ними и лишилась большого внимания к себе со стороны болельщиков и прессы. Швейцария же не просто могла пробиться в 1/8 финала, но и имела для этого все возможности - собственной победы над аутсайдером группы было вполне достаточно. Но вот какой любопытный момент появился сегодня после решающих встреч в группе F - тот, кто занимал первое место в группе E, играл бы в следующем раунде против боевитой и разозленной Мексики. В этой связи представлялось, что вторая строчка в группе E будет более выгоднее, но поди ж ты ее займи как по заказу.В общем говоря, развязка обещала быть более чем интригующей и интересной. Но даже она так толком и не взбодрила откровенно вялых болельщиков сборных Швейцарии и Коста-Рики. На подходах к стадиону и внутри чаши они не проявляли никакой заметной активности. Швейцарцы тихо и мирно фотографировались на фоне нижегородской арены, а костариканцы, максимум, несколько секунд кричали на камеру их местного телеканала. Наибольший ажиотаж, таким образом, создавали болельщики из России, которые, в числе прочего, активно обсуждали вылет сборной Германии.Однако начало встречи в Нижнем Новгороде сразу же переключило внимание болельщиков на события на поле. Уже на первой минуте о себе дал знать главный судья матча француз Клеман Тюрпен. Он зафиксировал фол со стороны игрока сборной Коста-Рики в ситуации, когда мяч остался у сборной Швейцарии. Более того, он уже прилетел в штрафную костариканцев к одиноко забежавшему туда швейцарцу. Благо, что Тюрпен знает и французский, и испанский, и английский, а потому быстренько все всем объяснил. Плюс к этому язык жестов пришелся как нельзя кстати.Впрочем, через пару мгновений о судье уже никто не вспоминал. Свое слово взяли костариканцы. В сегодняшней игре их главный тренер Оскар Рамирес решил выпустить в основе двух новых нападающих - Колиндреса и Кэмпбелла, которые как начали сходу зажигать, что не остановить. Сначала отличный удар нанес Кэмпбелл, затем дважды по воротам лупил Колиндрес - если бы не Зоммер со своими чудо-спасениями и не перекладина, быть бы голам. В первые 10 минут Коста-Рика могла оформить разгромный счет, а потому к Рамиресу возникал большой вопрос - чего же ты, Оскар, раньше этих парней в запасе мариновал?Швейцарии приходилось очень нелегко, несмотря на то, что она больше контролировала мяч. Лишь к середине первого тайма ей удалось сбить стартовый запал соперника и отодвинуть игру от своих ворот. Хотя даже после этого у Коста-Рики возникали голевые моменты. Особенно активен у нее был левый фланг, где латиноамериканцы пользовались ошибками Лихштайнера и Шера. Зоммеру пришлось трудиться в поте лица, чтобы не дать костариканцам забить.Но в этом, пожалуй, и есть класс команды, когда она преодолевает трудности благодаря настоящему лидеру в рамке и все-таки находит возможность отличиться самой. Сборная Швейцарии потихоньку снижала количество огрехов и старалась воплотить свое владение мячом в позиционную атаку. Одна из таких попыток увенчалась успехом на 31-й минуте, когда правый фланг полностью отыгрался за все свои ошибки. Лихштайнер пробежался вперед, навесил на дальнюю штангу, где Эмболо сделал гениальную скидку в центр на одинокого Джемаили. Этому классному атакующему полузащитнику не составило никакого труда расстрелять Наваса с нескольких метров.Буквально сразу же Джемаили мог сделать дубль, но его удар с линии штрафной вовремя заблокировал защитник. Впрочем, и минимального преимущества Швейцарии было достаточно, чтобы почувствовать себя увереннее. До перерыва Коста-Рика не смогла прийти в себя, а потому Оскару Рамиресу нужно было провести серьезную работу в раздевалке. И, судя по всему, он сделал это. По крайней мере, во втором тайме мы вновь увидели быструю и стремительную Коста-Рику.На 48-й минуте в выгоднейшей позиции был Кэмпбелл, но он промахнулся из пределов штрафной. Чуть позже свой удар мимо цели нанес левый защитник Овьедо, который, надо отметить, неоднократно сегодня подключался к атакам и пытался пробить. Казалось, что сейчас повторится история первой половины встречи, но на этот раз костариканцам не стали отпускать своего соперника. Они дожали его на 56-й минуте, когда мощным кивком головы забил центральный защитник Уотсон, пришедший на подачу углового в чужую штрафную.Любопытно, что у этого парня своя история. Сегодня он проводил первый матч в составе своей сборной на Чемпионате Мира. И это в возрасте 30-ти лет! Он долго ждал своего шанса, и Рамирес решил дать ему его. Уотсон, может быть, был небезупречен в обороне, но запомнится он нам именно забитым голом, а не ошибками. И, конечно же, запомнится этой трогательной историей про дебютную игру и дебютный гол. А сам факт того, что он оказался победителем в верховой борьбе, кстати говоря, не вызывает удивления - Уотсон самый высокий игрок своей команды. Его рост составляет 196 сантиметров. Машина.И вот уже проснулись костариканские болельщики. Их стало слышно. Они начали шуметь. Повод в виде гола оказывается нужен был. Пропущенный мяч и хорошая поддержка фанатов соперника выбила сборную Швейцарии из колеи. Она вновь начала ошибаться, причем, неуверенно начал играть даже Зоммер. Сборная Коста-Рики вполне могла бы выйти вперед, если бы обладала игроками более высокого класса, которые способны успешно воспользоваться куражом.Главный тренер швейцарцев Владимир Петкович прекрасно понимал, что игра складывается не в пользу его команды, а потому немедленно приступил к использованию замен. И они существенно изменили характер встречи. Так, например, Дрмич, вышедший вместо Гаврановича, сходу имел отличный шанс принести Швейцарии победу - его удар приняла на себя перекладина. Тем не менее, он воспользовался своей второй возможностью и забил за две минуты до конца основного времени. А голевую передачу ему отдал тоже вышедший на замену Закария. Так что, Петкович показал умение влиять на ход матча. Это стоит запомнить.Как стоит запомнить и огненную концовку, которая случилась уже после того, как счет стал 2:1. Сначала Тюрпен назначил пенальти и отменил его после подсказки видеоассистента - еще до фола был офсайд. Затем французский судья еще раз указал на точку - в другом эпизоде, не подумайте лишнего - и здесь уже все было по делу. Пробить 11-метровый вызвался капитан сборной Коста-Рики Руиз. Сделал он это смачно, отправив мяч в сетку двойным рикошетом от перекладины и от головы Зоммера.Что ж, Коста-Рика и Швейцария выдали неплохую встречу, но по ее итогам возникает несколько вопросов. Первый - к Рамиресу. Почему все-таки он сделал ставку не на тех? Почему он держал в запасе Кэмпбелла, Колиндреса, Уотсона? Второй - к сборной Швейцарии. Игра в обороне сегодня оставляла желать лучшего. Особенно проседал правый фланг. Не повторится ли подобное в матчах плей-офф? Будем верить, Петкович разберется. Он тренер толковый. Пока же фиксируем - Коста-Рика едет домой, Швейцария едет в Тольятти готовиться к 1/8 финала против сборной Швеции.