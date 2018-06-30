Сборные Японии и Польши назвали стартовые составы на матч

Стали известны имена футболистов, попавших в стартовые составы сборных Японии и Польши на матч команд в третьем туре группового этапа чемпионата мира – 2018.: Эйдзи Кавасима, Юто Нагатомо, Гаку Сибасаки, Синдзи Окадзаки, Такаси Усами, Йосинори Муто, Хотару Ямагути, Хироки Сакаи, Томоаки Макино, Готоку Сакаи, Майя Йосида.Лукаш Фабиански, Артур Енджейчик, Ян Беднарек, Яцек Горальски, Роберт Левандовски, Гжегож Крыховяк, Камил Гросицки, Камил Глик, Бартош Берешиньски, Пётр Зелиньски, Рафал Кужава.