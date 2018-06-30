Ян Беднарек: самое главное, что мы выиграли

Защитник сборной Польши Ян Беднарек, который признан лучшим игроком матча заключительного тура группы H ЧМ-2018 с национальной командой Японии, подвел итоги встречи."Я очень рад, что забил гол, помогал не только в обороне, подключался к атаке. Самое главное, что мы выиграли. Огромное преимущество для всей команды чувствовать себя победителем. Мы похохмили после игры, я хотел играть по-другому. Но и так всё сложилось удачно", - сказал игрок.