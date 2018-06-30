Давинсон Санчес: я уверен, что коснулся мяча

Защитник "Тоттенхэма" и и сборной Колумбии Давинсон Санчес после победы над Сенегалом (1:0) и выхода в плей-офф чемпионата мира прокомментировал эпизод с назначением в резульатате его подката пенальти, который был отменён после видеопросмотра, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- У нас не получалось в первом тайме найти пространство для атаки. Мы пытались играть на победу, но не выходило. Во втором тайме мы всё же нашли слабые места соперника.- Конечно, это наш ведущий игрок, без него трудно было организовать игру в атаке. Но мы всей командой постарались компенсировать его потерю.- Конечно, было очень трудно выйти в плей-офф после поражения, но мы извлекли уроки из проигранного матча, что очень помогло нам в играх с Польшей и Сенегалом. Мы сумели исправить свои недостатки.- Мы не выбираем, не предпочитаем соперников, это может плохо сказаться. Мне бы хотелось сыграть с Англией, поскольку я выступаю в английской премьер-лиге, но и за сборную Бельгии играют мои одноклубники.- Я уверен, что коснулся мяча в том эпизоде.