Радамель Фалькао: к плей-офф все топ-сборные прибавляют

Нападающий сборной Колумбии Радамель Фалькао ожидает, что в плей-офф качество футбола в исполнении лучших команд мира повысится, передаёт корреспондентРоман Гуськов.- Пробиться в плей-офф было очень трудно, особенно после поражения в стартовом матче. Сенегал - физически очень развитая команда, за счёт этого им удалось не отдавать нам инициативу. Они хороши в борьбе, играют очень интенсивно, поэтому нам пришлось очень сильно потрудиться всей командой, чтобы добиться результата, они заставили нас работать. Мы очень рады выходу в плей-офф.- С наступлением плей-офф титулованные команды прибавляют в своей игре. Думаю, Испания тоже прибавит. Конечно, они являются одними из фаворитов. Нам тоже нужно совершенствовать свою игру, чтобы пройти как можно дальше.- Мы надеемся, что с ним всё будет в порядке. Очень не хотелось бы потерять такого классного игрока.