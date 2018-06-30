В 1/8 финала чемпионата мира впервые за 32 года не сыграет ни одна сборная из Африки

Сборная Сенегала проиграла Колумбии (0:1) в матче третьего тура группового этапа ЧМ-2018 и вылетела с турнира, уступив второе место Японии по правилу фэйр-плей (у Японии 4 жёлтые карточки, у Сенегала — 6).Впервые с 1986 года, когда на чемпионате мира появилась стадия 1/8 финала, на этом этапе не выступит ни одна сборная из Африки.