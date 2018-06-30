Сборная Англии сыграет с Колумбией в 1/8 финала ЧМ-2018, Бельгия — с Японией

По итогам матчей третьего тура чемпионата мира — 2018 в группах G и H определились ещё две пары 1/8 финала турнира.Сборная Англии, занявшая второе место в группе G, сыграет с командой Колумбии, которая финишировала первой в квартете H. Встреча пройдёт на стадионе "Спартак" 3 июля.Команде Бельгии, победителю группы G, предстоит сыграть в первом раунде плей-офф со сборной Японии, занявшей второе место в группе H. Встреча пройдёт 2 июля в Ростове-на-Дону.