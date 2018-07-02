Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|17:00
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|21:00
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|03.07
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|03.07
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|06.07
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия Мексика
|06.07
|Бельгия Япония
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция Швейцария
|07.07
|Колумбия Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|07.07
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Уругвай Франция
|10.07
|Бразилия Мексика Бельгия Япония
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Россия Хорватия
|11.07
|Швеция Швейцария Колумбия Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|21:00 14.07
|Проигравший SF1
|14.07
|Проигравший SF2
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Победитель SF1
|15.07
|Победитель SF2
|Москва, Лужники
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Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны
Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Испании (1:1, пен. 4:3).
- Об игре:
У нас был единственный шанс сыграть так, как сыграли, и мы им полностью воспользовались, вычерпав его, наверное, даже больше, чем на все 100%. Другого в матче с Испанией быть и не могло, о чём говорят статистистические показатели. Но выигрывает тот, кто забивает на один мяч больше, как говорится. Все забудут как складывалась игра, все будут помнить только результат.
Испанцы удивили тем, что острых атак практически и не было. Мяч-то они катали, но создавать какие-то серьёзные моменты им было сложно. Наши просто молодцы! В принципе, испанцы всё делали правильно, и наши тоже, играя на контратаках. Другой вопрос, что испанцы, видимо, не знали, что Смолов контратаковать-то не умеет (смеётся). После того, как заменили Дзюбу, им в принципе ничего и не угрожало. Знай они этот нюанс до игры, думаю, испанцы более резко пошли бы вперёд (смеётся).
- О состоянии Фёдора Смолова на ЧМ-2018:
Думаю, футболисту всегда необходимо в первую очередь думать об игре, о спорте. В этом вопросе нужно смотреть на Акинфеева, как на образец профессионализма. Я понимаю, что все смотрят на Месси, играющего под №10, и думают, видимо, что также пешком нужно играть, но Смолову до Месси - как до Луны (смеётся).
- О значимости добытой победы для истории российского футбола:
Итальянцы всю жизнь играют в так называемый "автобус": один забьют, а потом обороняются. Мы сыграли нормально, не принимаю вопросов к выбранной вчера тактике. Ну если априори испанцы лучше играют, лучше бегут, лучше владеют мячом, если у них мастера лучше, которые все вместе стоят миллиард, а у соперника и на 100 не наберётся. Ну а как по-другому?! Был второй вариант - выходить и косой ломать ноги испанцам, но наши пошли по культурному пути. Самое главное - все вышли и умирали на поле, как и обещали. Хотя, опять же, Смолов больше всех рассуждал о том, как все умирали, но у него я предсмертных судорог не видел. Акинфеев, Дзюба, Фернандес, Игнашевич - да, а Смолов просто гулял.
- О четвертьфинальной игре против Хорватии:
Понятно, что всех переполняют эмоции, но давайте говорить прямо: мы слабее испанцев в несколько раз. Хорватам, конечно, мы уступаем не так, но раза в два точно, если быть объективным. Но есть родные стены, это раз. И эмоциональный подъём, это два. Да и хорваты в матче с датчанами, особенно во втором тайме, играли очень осторожно, был мандраж, момент был только один в концовке, но пенальти не забили. Да и пенальти россияне исполняли куда спокойней и лучше, чем хорваты. Поэтому над нашими уже тяготить ничего не будет: выиграют - будут супергерои, не выиграют - всё равно останутся героями! Результат уже прекрасный, его можно просто улучшить, и следующее улучшение будет улучшением до безумия! Выход в четвертьфинал ни в какие рамки не укладывается, а дальше всё будет за гранью понимания.
- Об игре:
У нас был единственный шанс сыграть так, как сыграли, и мы им полностью воспользовались, вычерпав его, наверное, даже больше, чем на все 100%. Другого в матче с Испанией быть и не могло, о чём говорят статистистические показатели. Но выигрывает тот, кто забивает на один мяч больше, как говорится. Все забудут как складывалась игра, все будут помнить только результат.
Испанцы удивили тем, что острых атак практически и не было. Мяч-то они катали, но создавать какие-то серьёзные моменты им было сложно. Наши просто молодцы! В принципе, испанцы всё делали правильно, и наши тоже, играя на контратаках. Другой вопрос, что испанцы, видимо, не знали, что Смолов контратаковать-то не умеет (смеётся). После того, как заменили Дзюбу, им в принципе ничего и не угрожало. Знай они этот нюанс до игры, думаю, испанцы более резко пошли бы вперёд (смеётся).
- О состоянии Фёдора Смолова на ЧМ-2018:
Думаю, футболисту всегда необходимо в первую очередь думать об игре, о спорте. В этом вопросе нужно смотреть на Акинфеева, как на образец профессионализма. Я понимаю, что все смотрят на Месси, играющего под №10, и думают, видимо, что также пешком нужно играть, но Смолову до Месси - как до Луны (смеётся).
- О значимости добытой победы для истории российского футбола:
Итальянцы всю жизнь играют в так называемый "автобус": один забьют, а потом обороняются. Мы сыграли нормально, не принимаю вопросов к выбранной вчера тактике. Ну если априори испанцы лучше играют, лучше бегут, лучше владеют мячом, если у них мастера лучше, которые все вместе стоят миллиард, а у соперника и на 100 не наберётся. Ну а как по-другому?! Был второй вариант - выходить и косой ломать ноги испанцам, но наши пошли по культурному пути. Самое главное - все вышли и умирали на поле, как и обещали. Хотя, опять же, Смолов больше всех рассуждал о том, как все умирали, но у него я предсмертных судорог не видел. Акинфеев, Дзюба, Фернандес, Игнашевич - да, а Смолов просто гулял.
- О четвертьфинальной игре против Хорватии:
Понятно, что всех переполняют эмоции, но давайте говорить прямо: мы слабее испанцев в несколько раз. Хорватам, конечно, мы уступаем не так, но раза в два точно, если быть объективным. Но есть родные стены, это раз. И эмоциональный подъём, это два. Да и хорваты в матче с датчанами, особенно во втором тайме, играли очень осторожно, был мандраж, момент был только один в концовке, но пенальти не забили. Да и пенальти россияне исполняли куда спокойней и лучше, чем хорваты. Поэтому над нашими уже тяготить ничего не будет: выиграют - будут супергерои, не выиграют - всё равно останутся героями! Результат уже прекрасный, его можно просто улучшить, и следующее улучшение будет улучшением до безумия! Выход в четвертьфинал ни в какие рамки не укладывается, а дальше всё будет за гранью понимания.
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