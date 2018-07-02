Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 17:00 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 21:00 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 03.07 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 03.07 АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 06.07 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия МексикаМексика 06.07 БельгияБельгия ЯпонияЯпония Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария 07.07 КолумбияКолумбия АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 07.07 ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 УругвайУругвай ФранцияФранция 10.07 БразилияБразилия МексикаМексика БельгияБельгия ЯпонияЯпония Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 РоссияРоссия ХорватияХорватия 11.07 ШвецияШвеция ШвейцарияШвейцария КолумбияКолумбия АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны

Андрей Червиченко: все смотрят на Месси и думают, что можно также играть пешком. Но Смолову до Месси - как до Луны Экс-президент "Спартака" Андрей Червиченко в интервью для Rusfootball.info прокомментировал игру 1/8 финала чемпионата мира-2018 между сборными России и Испании (1:1, пен. 4:3).

- Об игре:

У нас был единственный шанс сыграть так, как сыграли, и мы им полностью воспользовались, вычерпав его, наверное, даже больше, чем на все 100%. Другого в матче с Испанией быть и не могло, о чём говорят статистистические показатели. Но выигрывает тот, кто забивает на один мяч больше, как говорится. Все забудут как складывалась игра, все будут помнить только результат.

Испанцы удивили тем, что острых атак практически и не было. Мяч-то они катали, но создавать какие-то серьёзные моменты им было сложно. Наши просто молодцы! В принципе, испанцы всё делали правильно, и наши тоже, играя на контратаках. Другой вопрос, что испанцы, видимо, не знали, что Смолов контратаковать-то не умеет (смеётся). После того, как заменили Дзюбу, им в принципе ничего и не угрожало. Знай они этот нюанс до игры, думаю, испанцы более резко пошли бы вперёд (смеётся).

- О состоянии Фёдора Смолова на ЧМ-2018:

Думаю, футболисту всегда необходимо в первую очередь думать об игре, о спорте. В этом вопросе нужно смотреть на Акинфеева, как на образец профессионализма. Я понимаю, что все смотрят на Месси, играющего под №10, и думают, видимо, что также пешком нужно играть, но Смолову до Месси - как до Луны (смеётся).

- О значимости добытой победы для истории российского футбола:

Итальянцы всю жизнь играют в так называемый "автобус": один забьют, а потом обороняются. Мы сыграли нормально, не принимаю вопросов к выбранной вчера тактике. Ну если априори испанцы лучше играют, лучше бегут, лучше владеют мячом, если у них мастера лучше, которые все вместе стоят миллиард, а у соперника и на 100 не наберётся. Ну а как по-другому?! Был второй вариант - выходить и косой ломать ноги испанцам, но наши пошли по культурному пути. Самое главное - все вышли и умирали на поле, как и обещали. Хотя, опять же, Смолов больше всех рассуждал о том, как все умирали, но у него я предсмертных судорог не видел. Акинфеев, Дзюба, Фернандес, Игнашевич - да, а Смолов просто гулял.

- О четвертьфинальной игре против Хорватии:

Понятно, что всех переполняют эмоции, но давайте говорить прямо: мы слабее испанцев в несколько раз. Хорватам, конечно, мы уступаем не так, но раза в два точно, если быть объективным. Но есть родные стены, это раз. И эмоциональный подъём, это два. Да и хорваты в матче с датчанами, особенно во втором тайме, играли очень осторожно, был мандраж, момент был только один в концовке, но пенальти не забили. Да и пенальти россияне исполняли куда спокойней и лучше, чем хорваты. Поэтому над нашими уже тяготить ничего не будет: выиграют - будут супергерои, не выиграют - всё равно останутся героями! Результат уже прекрасный, его можно просто улучшить, и следующее улучшение будет улучшением до безумия! Выход в четвертьфинал ни в какие рамки не укладывается, а дальше всё будет за гранью понимания.
Теги: Червиченко Сборная Испании
Сегодня, 16:28
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7
(5)
№7 Написал: Kytarba Сочи (Сегодня, 17:39) #
  • +2
  •  (6)
online
Болеет за:
«Химки»
Один известный в прошлом футболист недавно сказал- Испания на первой минуте забирает мяч и на 90-ой отдает",в действительности примерно так они и играют,так же играет Барселона" со времен Гвардиолы.Черчесов сказал перед матчем,пусть они мячом владеют сколько хотят,только инициативу отдавать нельзя.В итоге в первом тайме Акинфеев был почти без работы, не смотря на то что почти весь тайм мяч был у Испанцев,план Черчесова сработал на все сто.и вообще феномен Черчесова на этом чемпионате в том чтоб максимально использовать пусть даже "грамм" слабость что есть ,в игре соперника.Саудовскую Аравию и Египет переиграли за счет того,что Россияне сильнее классом,раньше для Россиян в крупных турнирах это было сделать сложно, напр.и Молдавию могли не переиграть.с Ипанцами максимально использовали в общем то дурацкую смену тренера сборной Испании за день до начала ЧМ,что несомненно повлияла на игру команды.Они играли в своем стиле,но команда не была на поле так уверена в свои силы,как раньше.Не было и лидера на поле,какими были Хави и тот же Иньеста.Ударная сила Диего Сильва грамотно был отключен от игры.Кутепов очень хорош,как и вся защита сборной России,которая считалась самой слабой в команде до ЧМ..Плюс устаревший стиль игры Испанцев не так опасен для подготовленного соперника,каким на сегодня является сборная России,не смотря на то что наша команда классом гораздо ниже...
На счет отдельных игроков,если говорит о Смолове,он просто перегорел,до начала чемпионата он был незаменим в составе и понимал ,что очень многое зависело от его игры...такое часто бывает с футболистами разных сборных на которых возглавляют большие надежды...Павлюченко на ЧЕ такого года ехал запасным,а,потом стал одним из лучших в команде.Тоже самое и здесь,Дзюба рассматривался как дублер Смолова..а,на счет того,что тот же Смолов посмотрел на игру Месси и потому пешком ходит по полю,разговор ясли..
Регистрация: 17.03.2008 [жалоба]
№6 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 16:59) #
  • -1
  •  (3)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: verhdon27
Господи если бы вы знали как я ругал Смолова. Вышел на замену и не бегал, не боролся. Да он летать должен был и стелиться, а он действительно ходил пешком.

аналогично.


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ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№5 Написал: avnik море (Сегодня, 16:43) #
  • +3
  •  (3)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ctdthysqjktym
Может, ***н сын, когда захочет. Всё по делу.


Мне особенно это понравилось.

Испанцы удивили тем, что острых атак практически и не было. Мяч-то они катали, но создавать какие-то серьёзные моменты им было сложно.

)))


--------------------
Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
№4 Написал: verhdon27 ст. Казанская (Сегодня, 16:43) #
  • +5
  •  (7)
online
Болеет за:
«Ростов»
Господи если бы вы знали как я ругал Смолова. Вышел на замену и не бегал, не боролся. Да он летать должен был и стелиться, а он действительно ходил пешком.
Регистрация: 16.05.2017 [жалоба]
№3 Написал: ctdthysqjktym Екатеринбург (Сегодня, 16:34) #
  • +2
  •  (2)
online

Может, ***н сын, когда захочет. Всё по делу.
Регистрация: 30.08.2008 [жалоба]
№2 Написал: Antip7 (Сегодня, 16:33) #
  • 0
  •  (0)
online

..пешком
Регистрация: 29.08.2016 [жалоба]
№1 Написал: avnik море (Сегодня, 16:33) #
  • +4
  •  (6)
Болеет за:
«Спартак»
Выход в четвертьфинал ни в какие рамки не укладывается, а дальше всё будет за гранью понимания.

Это вчерашняя игра была за гранью понимания. Все последующие - это сумасшедший дом... )))


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Все склоки прекратить! Не играть, не пить, не воровать... без меня.
Регистрация: 15.04.2011 [жалоба]
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