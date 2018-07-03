Игорь Акинфеев: "нога Бога"? Да мне просто повезло!

Вратарь сборной России Игорь Акинфеев высказался о матче 1/8 финала ЧМ против испанцев."Фантастически выступила вс сборная России, а не только я. Не нужно никого выделять, это неправильно.Решающий сэйв назвали "ногой бога" ? Да там просто повезло. Давайте мы отложим все эти моменты в сторону, пожалуйста. И будем концентрироваться на следующей игре", — сказал Акинфеев.