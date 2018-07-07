Артуро Видаль поддерживает Хорватию в матче ЧМ-2018 против России

Чилийский полузащитник "Баварии" Артуро Видаль поддерживает сборную Хорватии в матче 1/4 финала чемпионата мира против России, который проходит в Сочи."Поддерживаю Хорватию!!" - написал Видаль в своем Инстаграме.