Александр Ерохин: расстроены, что не смогли продлить чувство, объединившее всю страну

Полузащитник сборной России Александр Ерохин после вылета с чемпионата мира подвёл итоги турнира, передаёт корреспондентАнтон Мозговой.- Мы расстроились, что не смогли продлить это чувство, которое объединило всю страну. Все были за нашу команду и мы были единым целым. Сейчас есть опустошение. Нужно подумать об этом и двигаться дальше.- Я думаю, по прошествии времени эмоции улягутся. Футбол - это игра, где есть победитель и проигравший. Мы хотели победить, отдали все силы. Мы рады, что подарили людям праздник.- Мы побеждали в этом турнире как команда и должны принять это поражение единым целым. Не надо переходить на личности, мы вместе работали на один результат. Мы должны все вместе это пережить.