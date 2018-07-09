Алексей Маклаков раскритиковал Смолова

Известный актер Алексей Маклаков раскритиковал нападающего сборной России Федора Смолова после матча 1/4 финала чемпионата мира против команды Хорватии."Если бы не игрок по фамилии Смолов, мы бы сейчас отмечали выход в полуфинал. Пижонство и легкомыслие — очень плохие вещи для столь важного матча. Они попросту воспрещены", - цитирует МаклаковаПолную версию интервью можно найти по этой ссылке.На домашнем чемпионате мира 2018 года сборная России дошла до стадии 1/4 финала. Встреча с командой Хорватии, которая состоялась в Сочи, завершилась в серии послематчевых пенальти победой "шашечных" — 3:2. Смолов первым бил 11-метровый в составе россиян и не смог реализовать свою попытку.