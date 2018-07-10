Федерация футбола Украины: полностью поддерживаем Виду - его абсолютно не за что наказывать

Федерация футбола Украины опубликовала заявление в поддержку защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который с Огненом Вукоевичем заснял видео со словами "Слава Украине" после победы над Россией."Федерация футбола Украины, как и миллионы украинских болельщиков, возмущена травлей игрока сборной Хорватии по футболу и бывшего игрока "Динамо" Домагоя Виды, которая началась из России после опубликованного видео.В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение к Украине и наших болельщиков. Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия.Лозунг "Слава Украине" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривание своих команд во время матчей.В то же время этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, "Слава Хорватии" или "Слава Франции".Несмотря на это, федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко считают необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга «Слава Украине», а также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА.От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018", – написано в заявлении.