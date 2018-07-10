Федерация футбола Украины: полностью поддерживаем Виду - его абсолютно не за что наказывать

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Федерация футбола Украины: полностью поддерживаем Виду - его абсолютно не за что наказывать

Федерация футбола Украины опубликовала заявление в поддержку защитника сборной Хорватии Домагоя Виды, который с Огненом Вукоевичем заснял видео со словами "Слава Украине" после победы над Россией.

"Федерация футбола Украины, как и миллионы украинских болельщиков, возмущена травлей игрока сборной Хорватии по футболу и бывшего игрока "Динамо" Домагоя Виды, которая началась из России после опубликованного видео.

В этой ситуации мы занимаем четкую и бескомпромиссную позицию: футболист, который много лет выступал за легендарный украинский клуб и заслужил уважение его болельщиков, вправе выразить благодарность и уважение к Украине и наших болельщиков. Никакие дисциплинарные правила ФИФА не содержат нормы, которая бы запрещала такие действия.

Лозунг "Слава Украине" является приветствием, чествованием памяти погибших, патриотическим символом независимости, свободы и свободолюбия украинского народа, а также лозунгом, который часто используется украинскими болельщиками для подбадривание своих команд во время матчей.

В то же время этот лозунг не содержит ни одного негативного или оскорбительного содержания, как и другие подобные лозунги, например, "Слава Хорватии" или "Слава Франции".

Несмотря на это, федерация футбола Украины и ее президент Андрей Павелко считают необходимым поддержать Домагоя Виду и оперативно направили обращение в ФИФА с соответствующим объяснением лозунга «Слава Украине», а также в УЕФА с просьбой поддержать позицию ФФУ в ФИФА.

От имени всей футбольной общественности Украины выражаем Домагою благодарность за публичное проявление уважения к Украине и поздравляем с выходом сборной Хорватии в полуфинал чемпионата мира-2018", – написано в заявлении.

Федерация футбола Украины
Теги: Сборная Хорватии Динамо Киев
Сегодня, 10:57
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16
(10)
№16 Написал: ajax101 Москва (Сегодня, 12:57) #
  • -2
  •  (2)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: ластелинОвец
Цитата: pisto
Вобще-то лозунг использовался ОУН, УПА, а сейчас их последователями. Так что это не одно и то же.


Ну и что теперь? Какая вообще разница, кто и что раньше использовал? Теперь из-за этого нельзя использовать словосочетание восхваляющее страну? Власовцы воевали на стороне фашистов с георгиевскими лентами и нынешним флагом России. Почему мы их используем?


Это пропаганда фашизма! Фашизм запрещён везде, кроме Украины.
Регистрация: 14.04.2008 [жалоба]
№15 Написал: паровоз (Сегодня, 12:11) #
  • +1
  •  (5)
online
Болеет за:
«Локомотив»
полностью поддерживаю ДНР и ЛНР - их абсолютно не за что бомбить!
Регистрация: 25.06.2016 [жалоба]
№14 Написал: Charodei Борзя (Сегодня, 11:52) #
  • +2
  •  (4)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: diego milito 22
У Черчесова со сборной был шанс не дать слова этим говорунам. Но Стасик дал дрища.

Если бы Стасик был бы тренером,а не физруком,этого бы не произошло.
Регистрация: 27.07.2013 [жалоба]
№13 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:43) #
  • +1
  •  (1)
online

Цитата: МАРТ
Вшивый....снова сдрыснул с чистки унитазов?...понадусер...фффуу

слушай, господин, Вас никто не оскорблял и не будет. Откуда столько ненависти- коммунистические концлагеря?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№12 Написал: МАРТ тюмень (Сегодня, 11:39) #
  • -1
  •  (1)
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: yuri
Цитата: ластелинОвец
Ну и что теперь? Какая вообще разница, кто и что раньше использовал? Теперь из-за этого нельзя использовать словосочетание восхваляющее страну? Власовцы воевали на стороне фашистов с георгиевскими лентами и нынешним флагом России. Почему мы их используем?

Проще, сэр. _ В своем глазу бревна не видим, в чужем соринку разглядим. согласен, что больше нужно зеркал. Хотя Россия- великая страна чисто территориально. А Украина поменьше немного, но сравнима с Францией). Будь кота воля был бы единый материк . США бы уткнулась. Хотя всё это большая политика и грязь. В финале должна быть Хорватия , синьор. У ней хорошо поставленная игра.


Вшивый....снова сдрыснул с чистки унитазов?...понадусер...фффуу smirk
Регистрация: 6.09.2013 [жалоба]
№11 Написал: serega_user serega_user (Сегодня, 11:26) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: ластелинОвец
Все по делу. За что наказывать? Давай тогда за Слава России также наказывать.

Учитывая напряженку между Украиной и Россией, фраза "Слава Украине" сродни "Хай Гитлер". Это умышленная провокация. Чёт сомневаюсь, что в вашей Украине я останусь живым, если прокричу в Киеве "Слава России".


--------------------
Что за свинья каждый день залезает в мой профиль и ставит "минусы" всем моим комментариям?
Регистрация: 6.05.2014 [жалоба]
№10 Написал: diego milito 22 (Сегодня, 11:23) #
  • -1
  •  (7)
Болеет за:
«Спартак»
У Черчесова со сборной был шанс не дать слова этим говорунам. Но Стасик дал дрища.
Регистрация: 29.03.2018 [жалоба]
№9 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:21) #
  • -3
  •  (3)
online

Цитата: ластелинОвец
Ну и что теперь? Какая вообще разница, кто и что раньше использовал? Теперь из-за этого нельзя использовать словосочетание восхваляющее страну? Власовцы воевали на стороне фашистов с георгиевскими лентами и нынешним флагом России. Почему мы их используем?

Проще, сэр. _ В своем глазу бревна не видим, в чужем соринку разглядим. согласен, что больше нужно зеркал. Хотя Россия- великая страна чисто территориально. А Украина поменьше немного, но сравнима с Францией). Будь кота воля был бы единый материк . США бы уткнулась. Хотя всё это большая политика и грязь. В финале должна быть Хорватия , синьор. У ней хорошо поставленная игра.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№8 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 11:16) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Цитата: pisto
Вобще-то лозунг использовался ОУН, УПА, а сейчас их последователями. Так что это не одно и то же.


Ну и что теперь? Какая вообще разница, кто и что раньше использовал? Теперь из-за этого нельзя использовать словосочетание восхваляющее страну? Власовцы воевали на стороне фашистов с георгиевскими лентами и нынешним флагом России. Почему мы их используем?


--------------------
Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№7 Написал: pisto (Сегодня, 11:13) #
  • -1
  •  (11)
Болеет за:
«Зенит»
Цитата: ластелинОвец
Все по делу. За что наказывать? Давай тогда за Слава России также наказывать.

Вобще-то лозунг использовался ОУН, УПА, а сейчас их последователями. Так что это не одно и то же.
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№6 Написал: yuri спб (Сегодня, 11:05) #
  • -2
  •  (6)
online

Давай тогда за Слава России также наказывать.

Ну здесь народ крайне забитый и много читает газет до обеда. Хотя Слава Украине коту тоже не очень по душе. Все равно как Слава Спартаку)


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№5 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 11:04) #
  • +10
  •  (10)
online
Болеет за:
«Спартак»
Цитата: К.А.
вот зачем эта новость здесь?кому,кроме горстки ущербоных русофобов она интересна?удалите на йух ее.напишите лучше как наши клубы товарняки играют.

Этот сайт создан для cpaча и разжигания ненависти, а не для футбольных новостей
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№4 Написал: ржд гуд саратов (Сегодня, 11:02) #
  • +3
  •  (11)
Болеет за:
«Спартак»
О-о-о-чень надеюсь, что хорваты в полуфинале будут биты соперником "во славу этой Окраине"!
Привет всем хорватским болтунам!
Регистрация: 30.11.2013 [жалоба]
№3 Написал: ластелинОвец (Сегодня, 11:02) #
  • -5
  •  (11)
Болеет за:
ЦСКА
Все по делу. За что наказывать? Давай тогда за Слава России также наказывать.


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Властелин Овец.
Регистрация: 26.04.2018 [жалоба]
№2 Написал: Филимонов Eбeня Российской Империи (Сегодня, 11:00) #
  • +3
  •  (7)
online
Болеет за:
«Спартак»
Не надоело эту тему форсить? Других новостей во время домашнего ЧМ нет?
Регистрация: 23.03.2018 [жалоба]
№1 Написал: К.А. Столица (Сегодня, 11:00) #
  • +2
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
вот зачем эта новость здесь?кому,кроме горстки ущербоных русофобов она интересна?удалите на йух ее.напишите лучше как наши клубы товарняки играют.


--------------------
ЦКГ
Регистрация: 5.02.2010 [жалоба]
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