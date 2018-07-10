Огнен Вукоевич отказался от помощи Украины

Бывший полузащитник сборной Хорватии Огнен Вукоевич заявил, что сам оплатит штраф в размере 15 тысяч швейцарских франков, наложенный на него ФИФА за поведение после матча 1/4 финала чемпионата мира против России (2:2, 4:3 пен.)."Я сам заплачу штраф. Не хочу никого другого втягивать в эту ситуацию. Хочу решить ее сам. Я знаю, что ничего плохого сказать не хотел. У ФИФА ко мне никаких других претензий нет. Спасибо всем за поддержку", - цитирует Вукоевича obozrevatel.