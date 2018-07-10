Vive La France! Защитники решают

Чемпионат мира-2018, полуфинал



Стадион: "Санкт-Петербург Арена" (Санкт-Петербург, Россия)



Сборная Франции 1–0 Сборная Бельгии



Гол: Юмтити, 51



Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Нзонзи, 85).



Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли (Батшуайи, 90+1), Феллаини (Феррейра-Карраско, 80), Витсель, Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Де Брюйне, Лукаку.



Предупреждения: Канте, 87, Мбаппе, 90+2 - Азар, 63; Алдервейрелд, 71; Вертонген, 90+4

В четвертьфинале победный гол уругвайцам забил Варан, сегодня на счету другого центрального защитника самый важный гол в своей карьере. Самюэль Юмтити вывел в финал чемпионата мира по футболу сборную Франции, обыграв с минимальным счётом бельгийцев. Репортаж Владимира Кудряшова специально дляиз "Санкт-Петербург Арены" вашему вниманию.К полуфиналам чемпионата мира в России остались четыре команды из Европы. Уругвай и Бразилия последними из заокеанских гостей покинули мундиаль. В Санкт-Петербурге стало пасмурнее сегодня не только из-за туч, грозивших обрушить дождь на город со всех сторон в день первого полуфинала, но и от отсутствия многочисленных и, по-настоящему, горячих фанатов из Латинской Америки. Последние лучики далёкого счастья встречались у стадиона. Конечно, в основном, то были бразильцы, не ожидавшие того, что их национальная сборная покинет турнир после матча с бельгийцами, и уже забронировавшие себе билеты на полуфинал, где должны были играть, по их мнению, Неймар и Ко. Многие из них пытались перепродать свои билеты состоятельным европейцам заученным словом "тикетс", но успеха их попытки не имели.Французские и бельгийские болельщики вели себя при выходе из метро у станции Новокрестовская куда более скромнее, чем те же бразильцы и аргентинцы, которые на стадии группового этапа уже играли на "Санкт-Петербург Арене". Зато недобор в децибелах они восполняли за счёт оригинальных костюмов, отражавших принадлежность к своей стране. В связи с этим, некоторые болельщики особо долго продвигались к входу на стадион - через шаг их просили сфотографироваться любители прекрасного.Внезапно очередь появилась и у входа для прессы. Никогда ещё на матчах чемпионата мира в Санкт-Петербурге не приходилось отстаивать полчаса только для того, чтобы попасть в медиа-центр. Сразу видно, какой ажиотаж сопровождал этот полуфинал мундиаля - трибуны для прессы были расширены, мест на послематчевой пресс-конференции и в микст-зоне не хватило тем, кто пришёл хотя бы за полтора часа до матча.Перед игрой особенно благодарили волонтёров - эти люди действительно заслуживают продолжительных аплодисментов. Благодаря им пребывание на стадионе и около него становилось ещё более комфортным. Мы предлагаем насладиться вам улыбками самых красивых представительниц этого движения в Санкт-Петербурге.После таких красавиц сложно перенастроиться на футбол, но мы попробуем. Разминка команд прошла достаточно быстро, причём французы тренировались по времени раза в два больше. Один из французских администраторов перед тем, как уйти с поля, собрал мячи формой английской "F" - бельгийцы по старинке оставили их кучей. Особенной эта игра стала для Тьерри Анри, одного из представителей тренерского штаба сборной Бельгии - чемпион мира и Европы в составе сборной Франции дружелюбно обменивался рукопожатиями с "родным" соперником.Разведя мяч в центре поля, Франция быстро доставила его на Мбаппе, который в первый раз за матч заставил французскую публику ахнуть от его таланта и скорости. Впрочем, контроль мяча в исполнении трёхцветных был недолгим, Бельгия также с удовольствием пыталась найти инициативу в ногах, прежде всего, Де Брюйне и Азара. Через фланг последнего и шли, в основном, атаки на ворота Льориса. После передачи Кевина он плотно пробил-прострелил в дальний угол. Прыжок Льорису не понадобился, но он всё-таки его сделал, на всякий случай. Мяч прошёл мимо и в следующем эпизоде, когда рикошет от головы защитника помешал Азару поразить ворота Льориса. И всё-таки голкиперу "Тоттенхема" пришлось спасать свою команду - Алдервейрелд с разворота в сутолоке у чужих ворот бил в левый угол после скидки Феллаини - прыжок Уго отвёл угрозу.Франция, подгоняемая особо громким сектором за воротами Льориса, начала отвечать после 30-ой минуты. Сначала заявила о себе атакующая троица Гризманн-Мбаппе-Жиру. Нападающий "Атлетико" отпасовал на правый фланг, где реактивный Килиан в касание отправил мяч к 11-метровой отметке. Жиру мог открывать счёт своим голам на этом мундиале, но ему не хватило скорости. А Гризманну точности - в следующем эпизоде, убежав в контратаку, Антуан предпочёл не делиться мячом с партнёрами, и сам ударил по воротам Куртуа - совсем неточно. Самый же опасный момент не реализовал Павар, вырвавшись один на один с бельгийским голкипером после отличного паса от Мбаппе, бил, казалось, наверняка. В последний момент Тибо выбросил свою ногу-каланчу, и мяч ушёл на угловой.Преимущество сборной Франции в конце первого тайма реализовалось, как только успел начаться второй. Ключевой эпизод встречи - неожиданно высоченная команда Бельгии пропустила с углового - Гризманн навесил, Юмтити опередил в верховой борьбе Феллаини и протолкнул мяч мимо рук Куртуа. После забитого гола можно и потанцевать - именно танцами отметил его защитник "Барселоны".Бельгия не сразу поняла, что уже проигрывает в счёте, и некоторое время была в оцепенении. Лучший голевой пас в истории чемпионата мира, которого не было - его автором стал Мбаппе, пяткой выведший Жиру на свидание с Куртуа. Если бы форвард "Арсенала" был порасторопнее, сборная Бельгии могла продлевать аренду своих номеров в отеле ещё на четыре дня, так как именно в Санкт-Петербурге будет проходить матч за третье место этого мундиаля. Однако удар Оливье заблокировал в последний момент Дембеле, отсрочив трагедию до финального свистка арбитра.В защите Бельгию спас Дембеле, а в атаку джокером вышел Мертенс, заменив как раз полузащитника "Тоттенхема". Самый опасный момент у ворот Льориса на последних минутах, правда, создал не он, а Витсель, плотным ударом заставив Льориса вновь продемонстрировать всё своё вратарское мастерство. Но этого было недостаточно.Жгуче освистываемые болельщиками французы без зазрения совести тянули время, тем самым ещё и разбивая темп игры, предлагаемый бельгийцами на последних минутах. Неудивительно, что к основному времени матча было добавлено шесть минут. В это время скорее французы могли увеличить преимущество за счёт контратак, нежели бельгийцы отыграться. Ограничились, в итоге, одним голом Юмтити, но каким - Франция в финале!