Vive La France! Защитники решают

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 10.07 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 11.07 АнглияАнглия Москва, Лужники
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 21:00 14.07 Проигравший SF1 14.07 Проигравший SF2 Санкт-Петербург
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 Победитель SF1 15.07 Победитель SF2 Москва, Лужники
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Vive La France! Защитники решают

В четвертьфинале победный гол уругвайцам забил Варан, сегодня на счету другого центрального защитника самый важный гол в своей карьере. Самюэль Юмтити вывел в финал чемпионата мира по футболу сборную Франции, обыграв с минимальным счётом бельгийцев. Репортаж Владимира Кудряшова специально для Rusfootball.info из "Санкт-Петербург Арены" вашему вниманию.










Чемпионат мира-2018, полуфинал

Стадион: "Санкт-Петербург Арена" (Санкт-Петербург, Россия)

Сборная Франции 1–0 Сборная Бельгии

Гол: Юмтити, 51

Франция: Льорис, Павар, Варан, Юмтити, Эрнандес, Погба, Канте, Матюиди (Толиссо, 86), Гризманн, Мбаппе, Жиру (Нзонзи, 85).

Бельгия: Куртуа, Алдервейрелд, Компани, Вертонген, Шадли (Батшуайи, 90+1), Феллаини (Феррейра-Карраско, 80), Витсель, Дембеле (Мертенс, 60), Азар, Де Брюйне, Лукаку.

Предупреждения: Канте, 87, Мбаппе, 90+2 - Азар, 63; Алдервейрелд, 71; Вертонген, 90+4



К полуфиналам чемпионата мира в России остались четыре команды из Европы. Уругвай и Бразилия последними из заокеанских гостей покинули мундиаль. В Санкт-Петербурге стало пасмурнее сегодня не только из-за туч, грозивших обрушить дождь на город со всех сторон в день первого полуфинала, но и от отсутствия многочисленных и, по-настоящему, горячих фанатов из Латинской Америки. Последние лучики далёкого счастья встречались у стадиона. Конечно, в основном, то были бразильцы, не ожидавшие того, что их национальная сборная покинет турнир после матча с бельгийцами, и уже забронировавшие себе билеты на полуфинал, где должны были играть, по их мнению, Неймар и Ко. Многие из них пытались перепродать свои билеты состоятельным европейцам заученным словом "тикетс", но успеха их попытки не имели.

Vive La France! Защитники решают



Французские и бельгийские болельщики вели себя при выходе из метро у станции Новокрестовская куда более скромнее, чем те же бразильцы и аргентинцы, которые на стадии группового этапа уже играли на "Санкт-Петербург Арене". Зато недобор в децибелах они восполняли за счёт оригинальных костюмов, отражавших принадлежность к своей стране. В связи с этим, некоторые болельщики особо долго продвигались к входу на стадион - через шаг их просили сфотографироваться любители прекрасного.




Внезапно очередь появилась и у входа для прессы. Никогда ещё на матчах чемпионата мира в Санкт-Петербурге не приходилось отстаивать полчаса только для того, чтобы попасть в медиа-центр. Сразу видно, какой ажиотаж сопровождал этот полуфинал мундиаля - трибуны для прессы были расширены, мест на послематчевой пресс-конференции и в микст-зоне не хватило тем, кто пришёл хотя бы за полтора часа до матча.

Перед игрой особенно благодарили волонтёров - эти люди действительно заслуживают продолжительных аплодисментов. Благодаря им пребывание на стадионе и около него становилось ещё более комфортным. Мы предлагаем насладиться вам улыбками самых красивых представительниц этого движения в Санкт-Петербурге.













После таких красавиц сложно перенастроиться на футбол, но мы попробуем. Разминка команд прошла достаточно быстро, причём французы тренировались по времени раза в два больше. Один из французских администраторов перед тем, как уйти с поля, собрал мячи формой английской "F" - бельгийцы по старинке оставили их кучей. Особенной эта игра стала для Тьерри Анри, одного из представителей тренерского штаба сборной Бельгии - чемпион мира и Европы в составе сборной Франции дружелюбно обменивался рукопожатиями с "родным" соперником.

Разведя мяч в центре поля, Франция быстро доставила его на Мбаппе, который в первый раз за матч заставил французскую публику ахнуть от его таланта и скорости. Впрочем, контроль мяча в исполнении трёхцветных был недолгим, Бельгия также с удовольствием пыталась найти инициативу в ногах, прежде всего, Де Брюйне и Азара. Через фланг последнего и шли, в основном, атаки на ворота Льориса. После передачи Кевина он плотно пробил-прострелил в дальний угол. Прыжок Льорису не понадобился, но он всё-таки его сделал, на всякий случай. Мяч прошёл мимо и в следующем эпизоде, когда рикошет от головы защитника помешал Азару поразить ворота Льориса. И всё-таки голкиперу "Тоттенхема" пришлось спасать свою команду - Алдервейрелд с разворота в сутолоке у чужих ворот бил в левый угол после скидки Феллаини - прыжок Уго отвёл угрозу.

Франция, подгоняемая особо громким сектором за воротами Льориса, начала отвечать после 30-ой минуты. Сначала заявила о себе атакующая троица Гризманн-Мбаппе-Жиру. Нападающий "Атлетико" отпасовал на правый фланг, где реактивный Килиан в касание отправил мяч к 11-метровой отметке. Жиру мог открывать счёт своим голам на этом мундиале, но ему не хватило скорости. А Гризманну точности - в следующем эпизоде, убежав в контратаку, Антуан предпочёл не делиться мячом с партнёрами, и сам ударил по воротам Куртуа - совсем неточно. Самый же опасный момент не реализовал Павар, вырвавшись один на один с бельгийским голкипером после отличного паса от Мбаппе, бил, казалось, наверняка. В последний момент Тибо выбросил свою ногу-каланчу, и мяч ушёл на угловой.

Преимущество сборной Франции в конце первого тайма реализовалось, как только успел начаться второй. Ключевой эпизод встречи - неожиданно высоченная команда Бельгии пропустила с углового - Гризманн навесил, Юмтити опередил в верховой борьбе Феллаини и протолкнул мяч мимо рук Куртуа. После забитого гола можно и потанцевать - именно танцами отметил его защитник "Барселоны".

Бельгия не сразу поняла, что уже проигрывает в счёте, и некоторое время была в оцепенении. Лучший голевой пас в истории чемпионата мира, которого не было - его автором стал Мбаппе, пяткой выведший Жиру на свидание с Куртуа. Если бы форвард "Арсенала" был порасторопнее, сборная Бельгии могла продлевать аренду своих номеров в отеле ещё на четыре дня, так как именно в Санкт-Петербурге будет проходить матч за третье место этого мундиаля. Однако удар Оливье заблокировал в последний момент Дембеле, отсрочив трагедию до финального свистка арбитра.

В защите Бельгию спас Дембеле, а в атаку джокером вышел Мертенс, заменив как раз полузащитника "Тоттенхема". Самый опасный момент у ворот Льориса на последних минутах, правда, создал не он, а Витсель, плотным ударом заставив Льориса вновь продемонстрировать всё своё вратарское мастерство. Но этого было недостаточно.

Жгуче освистываемые болельщиками французы без зазрения совести тянули время, тем самым ещё и разбивая темп игры, предлагаемый бельгийцами на последних минутах. Неудивительно, что к основному времени матча было добавлено шесть минут. В это время скорее французы могли увеличить преимущество за счёт контратак, нежели бельгийцы отыграться. Ограничились, в итоге, одним голом Юмтити, но каким - Франция в финале!


Владимир Кудряшов, Rusfootball.info
Теги: Сборная Франции Сборная Бельгии
Вчера, 23:23
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№3 Написал: kavarkov (Сегодня, 00:33) #
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online

нарoд, недавнo нашел yникальный cпоcоб как быcтро накачать преcc [и другие мышцы] без физичесkих уcилий, диет и прочей лабyды. Пoсле двух недель использования миостиmулятора убрал пивное пyзу и начали прocтупать kубики, пoдkачал бицепc и нoги, а жена убрала в талии парy cантиmетров и cделала краcивый живoт. Дa и приkoл что нe надo ничeгo дeлать прocTo надeл и включил, этo рeальнo cамый лeнивый и быcтрый cпocoб похyдеть и подkaчатьcя, да и cтoит kопейки! Вoт здеcь я o нем и вычитал--- https://nnna.ru/pres
Регистрация: 11.07.2018 [жалоба]
№2 Написал: Agasphere Москва (Вчера, 23:56) #
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М-да. Вместо прогнозировавшегося (в том числе мною) зрелищного футбола -- УГ до гола. Франция в финале проиграет -- 100%. Кому -- узнаем завтра. bowtie
Регистрация: 4.09.2013 [жалоба]
№1 Написал: блумфонтейн (Вчера, 23:34) #
  • 0
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Сейчас показали наташу по каналу Россия1... интересно, а сколько цветного биомусора появится на свет через 9 месяцев?
Регистрация: 16.06.2015 [жалоба]
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