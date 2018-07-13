Гарет Саутгейт: сильно отстаем от Хорватии в опыте больших матчей

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча за третье место со сборной Бельгии.– В соцсетях это много обсуждалось. Никто не знал правило, этим попытались воспользоваться несколько команд. Мы ничего не обсуждали. Тренерский штаб проверил это правило, но почему так сделали ребята, я не знаю. Для меня это не имеет никакого значения.– Последние несколько дней были очень сложными. Мы были в 20 минутах от финала. Мы сюда приехали, чтобы добиться этой большой цели. Поражение эмоционально сказалось, было тяжело. Наши игроки невероятны, они хотят завершить турнир на высокой ноте. Мы заставили наш народ гордиться нами. У нас высокая плана, мы хотим сохранить этот стандарт до самого конца.Надо решить, кто сможет сыграть, кто готов физически. Играть хотят все, сегодня тренировались все. Все мотивированы на хороший результат. Бельгия уже нас побеждала, так что с этим надо что-то делать.– Никто из нас этого не знает. Наша задача – построить работу так, чтобы помогать игрокам. Мы добились прогресса на взрослом уровне, наши юношеские команды успешны. На таком этапе турнира ваши шансы добиться успеха высоки.Думаю, мы вернемся в первую десятку в рейтинге ФИФА, думаю, там нам и место. Хорватия доминировала во втором тайме, но в первом овертайме уже доминировали мы. Я несколько раз пересмотрел игру, изучил все детали. Мне показалось, что мы были даже ближе к финалу, чем это казалось с тренерской скамейки.От нас многого ожидали, было большое давление. Мы со всем справились. Нам нужно оправдывать ожидания, если мы играем за Англию. Игроки стали играть с удовольствием. Раньше они не испытывали этого чувства, когда играли за сборную. Эта связь важна и сейчас, и в долгосрочной перспективе.– Это не мое решение, но я с ним согласен. Если бы мы вышли в финал, возможно, все было бы иначе. Поддержка была огромна. С этим мы будем жить всю жизнь. Страна объединилась благодаря футбола, наверное, это важнее наших результатов в определенном плане. Если мы проводился парад, это бы охватило не всю страну, а лишь ее маленькую часть. Надеюсь, что когда мы снова соберемся осенью, к нам будет такое же отношение.– Не могу говорить за них, но думаю, они тоже захотят победить. Они прекрасно играли, победили Бразилию. Мы хотим завершить все хорошо, думаю, они тоже. У них замечательные игроки, поэтому завтра нас ждет прекрасное испытание. Пока у таких сильных команд мы не выигрывали.– Мы возвращаемся и начинается цикл, где доминирует клубный футбол. То, чего добились игроки – население видит, что команда полностью отдается на поле. Мы забили 6 голов за один матч – такого раньше не было. Люди должны лучше познакомиться с игроками, они должны признать, что восприятие игроков может отличаться от того, что происходит в команде на самом деле. Молодость, энтузиазм Германии 10 назад заставили людей изменить свое отношение.Надеюсь, у нас будет так же, но мы выиграем раньше, чем через 8 лет. Через два года наша команда станет сильнее, мы станем опытнее. Есть у нас и негативный опыт, который позволит нам быть устойчивее перед обстоятельствами. У нас уже существует некоторая культура, теперь мы надеемся, чтобы каждый новый игрок ей соответствовал.– Второй тайм мы могли играть смелее. В течение всего турнира мы были смелы, иногда чуть дольше держали мяч и играть уже. В каждой системе есть свои слабые стороны.Мы не создали большого количества моментов, когда они забили ответный мяч, характер игры изменился. Я рад, что в овертайме мы нашли нужный импульс. После второго года Триппьер получил травму, мы играли в меньшинстве и получали контратаки. По ходу игры произошло очень многое, безусловно, мы сделаем массу выводов.Мы сильно отстаем от Хорватии в опыте больших матчей. Единственный выход – чаще выходить в них. Мы будем над этим много работать.