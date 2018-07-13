Гарет Саутгейт: сильно отстаем от Хорватии в опыте больших матчей

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 14.07 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 15.07 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Гарет Саутгейт: сильно отстаем от Хорватии в опыте больших матчей

Главный тренер сборной Англии Гарет Саутгейт поделился ожиданиями от матча за третье место со сборной Бельгии.

– Мы видели неспортивное поведение Неймара, некоторых других игроков. После второго гола Хорватии Лингард и Рэшфорд пытались забить ответный мяч, пока соперник праздновал. Это ваша идея? Что вы сказали своим игрокам после матча по этому поводу?

– В соцсетях это много обсуждалось. Никто не знал правило, этим попытались воспользоваться несколько команд. Мы ничего не обсуждали. Тренерский штаб проверил это правило, но почему так сделали ребята, я не знаю. Для меня это не имеет никакого значения.

– Какой у вас настрой перед матчем за третье место? Будут замены?

– Последние несколько дней были очень сложными. Мы были в 20 минутах от финала. Мы сюда приехали, чтобы добиться этой большой цели. Поражение эмоционально сказалось, было тяжело. Наши игроки невероятны, они хотят завершить турнир на высокой ноте. Мы заставили наш народ гордиться нами. У нас высокая плана, мы хотим сохранить этот стандарт до самого конца.

Надо решить, кто сможет сыграть, кто готов физически. Играть хотят все, сегодня тренировались все. Все мотивированы на хороший результат. Бельгия уже нас побеждала, так что с этим надо что-то делать.

– Вы не беспокоитесь, что лучшее на этом турнире уже позади?

– Никто из нас этого не знает. Наша задача – построить работу так, чтобы помогать игрокам. Мы добились прогресса на взрослом уровне, наши юношеские команды успешны. На таком этапе турнира ваши шансы добиться успеха высоки.

Думаю, мы вернемся в первую десятку в рейтинге ФИФА, думаю, там нам и место. Хорватия доминировала во втором тайме, но в первом овертайме уже доминировали мы. Я несколько раз пересмотрел игру, изучил все детали. Мне показалось, что мы были даже ближе к финалу, чем это казалось с тренерской скамейки.

От нас многого ожидали, было большое давление. Мы со всем справились. Нам нужно оправдывать ожидания, если мы играем за Англию. Игроки стали играть с удовольствием. Раньше они не испытывали этого чувства, когда играли за сборную. Эта связь важна и сейчас, и в долгосрочной перспективе.

– Почему вы решили не проводить парад игроков по возвращению домой?

– Это не мое решение, но я с ним согласен. Если бы мы вышли в финал, возможно, все было бы иначе. Поддержка была огромна. С этим мы будем жить всю жизнь. Страна объединилась благодаря футбола, наверное, это важнее наших результатов в определенном плане. Если мы проводился парад, это бы охватило не всю страну, а лишь ее маленькую часть. Надеюсь, что когда мы снова соберемся осенью, к нам будет такое же отношение.

– В Бельгии складывается впечатление, что первый матч – их победа – была нормальным результатом. Завтра обе команды будут хотят победить?

– Не могу говорить за них, но думаю, они тоже захотят победить. Они прекрасно играли, победили Бразилию. Мы хотим завершить все хорошо, думаю, они тоже. У них замечательные игроки, поэтому завтра нас ждет прекрасное испытание. Пока у таких сильных команд мы не выигрывали.

– Как сделать так, чтобы отношения между людьми и сборной сохранились после ЧМ? На ком лежит ответственность за это?

– Мы возвращаемся и начинается цикл, где доминирует клубный футбол. То, чего добились игроки – население видит, что команда полностью отдается на поле. Мы забили 6 голов за один матч – такого раньше не было. Люди должны лучше познакомиться с игроками, они должны признать, что восприятие игроков может отличаться от того, что происходит в команде на самом деле. Молодость, энтузиазм Германии 10 назад заставили людей изменить свое отношение.

Надеюсь, у нас будет так же, но мы выиграем раньше, чем через 8 лет. Через два года наша команда станет сильнее, мы станем опытнее. Есть у нас и негативный опыт, который позволит нам быть устойчивее перед обстоятельствами. У нас уже существует некоторая культура, теперь мы надеемся, чтобы каждый новый игрок ей соответствовал.

– Почему Англия провалила второй тайм в полуфинале?

– Второй тайм мы могли играть смелее. В течение всего турнира мы были смелы, иногда чуть дольше держали мяч и играть уже. В каждой системе есть свои слабые стороны.

Мы не создали большого количества моментов, когда они забили ответный мяч, характер игры изменился. Я рад, что в овертайме мы нашли нужный импульс. После второго года Триппьер получил травму, мы играли в меньшинстве и получали контратаки. По ходу игры произошло очень многое, безусловно, мы сделаем массу выводов.

Мы сильно отстаем от Хорватии в опыте больших матчей. Единственный выход – чаще выходить в них. Мы будем над этим много работать.

Sports.ru
Теги: Сборная России Саутгейт
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