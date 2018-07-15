Ассоциация футбола Аргентины договорилась о разрыве контракта с Сампаоли

Руководство Ассоциации футбола Аргентины (AFA) достигло договоренности с главным тренером национальной сборной Хорхе Сампаоли по поводу досрочного расторжения контракта.По информации издания Ole, представители AFA провели переговоры с адвокатом Сампаоли и пришли к соглашению.Сумма неустойки, которую AFA заплатит специалисту, составит $2 млн. О том, когда об уходе Сампаоли будет объявлено официально, не сообщается.