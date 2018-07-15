Адиль Рами: мы гордимся, что сделали нашу страну счастливой!

Защитник сборной Франции Адиль Рами поделился эмоциями после победы на чемпионате мира."Мы терпели и мы гордимся, что мы сделали нашу страну счастливой! Я горжусь Францией! Я никогда не видел в сборной Франции такой хорошей атмосферы как на этом Чемпионате Мира. Наша страна заслужила победу. Сегодня каждый может праздновать!", - приводит слова Рами BeIn Sports.