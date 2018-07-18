Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info

Самара - 7 место - На дне

Москва, "Спартак" - 6 место - Для клубов подходит лучше, чем для сборных

Вид с медиатрибуны на стадионе "Спартак"

Нижний Новгород - 5 место - Омываемый реками, смываемый дождями

Столько развлекух для болельщиков пока не видел ни на одном другом стадионе) Нижний Новгород хорош) pic.twitter.com/SQRBeIWQZB — Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 24, 2018

Санкт-Петербург - 4 место - Стабильно высокий класс

Вид из окна медиацентра в Питере просто бомбический) да и вообще все здесь прекрасно) pic.twitter.com/91R5FP9bsN — Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) July 14, 2018

Москва, "Лужники" - 3 место - Главная арена страны

Фото: ТАСС

Казань - 2 место - Город с большим спортивным опытом, в котором проигрывали Месси и Неймар

Фото: protatarstan.ru

Саранск - 1 место - Просто топ. Без шуток

Пора признать - Саранску очень повезло с матчами Чемпионата Мира. Сначала перуанцы, потом колумбийцы, далее Криштиану и самый романтичный матч группового этапа Панама - Тунис #WorldCup pic.twitter.com/PBKIRnasKS — Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 19, 2018