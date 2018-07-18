Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info

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|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
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Самара - на дне, Саранск - топ. Рейтинг городов-хозяев ЧМ-2018, в которых побывал корреспондент Rusfootball.info
На матчах прошедшего в России Чемпионата Мира Иван Долинин работал на семи стадионах в шести городах. Через несколько дней после финала в спокойной атмосфере корреспондент Rusfootball.info делится своим мнением о каждой из арен, расставляя их по ранжиру от самой разочаровавшей до самой крутой.
В этом прекрасном волжском городе есть знаковое для всех футбольных фанатов место - называется оно "На дне". К Чемпионату Мира этот ресторанчик с пивным уклоном заметно обновился, тем самым порадовав посетителей, но это было одним из немногих светлых пятен в проведении турнира в Самаре. Возможно, я предвзят, ведь это родной для меня город, и мне хотелось, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Но никуда не денешься от проблем, с которым пришлось столкнуться здесь с 17 июня по 7 июля.
Первым делом обращает на себя внимание ситуация с транспортом и приездом на "Самара Арену". Добраться на машине можно только при наличии пропуска, но даже он не спасает от странно построенных подъездных путей и нелогично настроенных светофоров. Плюс к этому сотрудники полиции абсолютно не регулировали движение, предпочитая просто наблюдать за происходящим. При этом я понимаю, что болельщикам было еще сложнее - в общественном транспорте было тесно и душно, следовал он не со всеми остановками, а люди высаживались на солидном удалении от стадиона.
"Самара Арена", правда, в принципе построена в таком месте, что туда непросто добираться с любой точки массового прибытия фанатов. До аэропорта - не менее 40 минут на редких маршрутках или на дорогих такси, до железнодорожного вокзала - около часа на любом виде транспорта. Да до той же фан-зоны с учетом перекрытий не доберешься быстрее, чем за час. Что касается самого стадиона, то бросалось в глаза, что сдавали его в условиях мощнейшего цейтнота. Бетонные стены в большинстве своем оказались не ровными и не протертыми от пыли, некоторые технологические отверстия таили в себе угрозу для невнимательного болельщика, и только пространство внутри арены отвечало всем стандартам качества.
Не могу не отметить, что на трибунах чувствуешь себя вполне уютно. Сиденья разрисованы в цвета "Крыльев Советов" и создают красивую пиксельную мозаику. Экраны большие и видны со всех сторон. Лифты для журналистов вместительные, комфортные и скоростные. Передвигаться по подтрибунным помещениям и смотреть футбол на "Самара Арене" одно удовольствие. Но все то, что его окружает, сильно портит впечатление о стадионе и о городе. Самара, прости, но это уверенное последнее место.
Именно такое мнение сложилось у меня после визита на "красно-белую" арену. На матчах "Спартака" там царит какая-то другая, особая, свойственная только им атмосфера. Встречи сборных, как показалось, прошли при менее запоминающемся антураже. Не исключаю, что это ощущение появилось из-за того, что в Москве основным стадионом были все-таки "Лужники". Но давайте начнем с плюсов. Транспорт, логистика, сервис - все это было на высшем уровне. Хотя вряд ли в столице могло быть по-другому, но все же.
Места для журналистов на "Спартаке" расположены ближе к полю, чем где бы то ни было еще. Практически все представители российских СМИ сидели в нескольких метрах от одной из скамеек запасных. Только здесь можно было по-настоящему прочувствовать матч Чемпионата Мира. Если бы нам не нужно было работать, то "спартаковская" арена была бы идеальной для наслаждения игрой. Но журналистам нужно писать статьи, нужно использовать для этого ноутбука и желательно иметь возможность сидеть за столом. На "Спартаке" подобная роскошь была только у телевизионных комментаторов и у иностранцев.
Нам же приходилось печатать в прямом смысле этого слова на коленке. При этом возможности подключить ноутбук или телефон к розетке не было - наши места были точно такие же, как у болельщиков. Это, конечно, сильно осложняло работу и сказывалось на общем впечатлении. Да и низкий угол обзора не позволял получить полноценную картину происходящего на поле. Телевизоров с повторами, как я уже сказал, было очень ограниченное количество. Забавно и то, что на "Спартаке" многие зоны были меньше, чем на других стадионах. Медиацентр, зал для пресс-конференций и микст-зона практически никогда не вмещали всех желающих. Таким образом, домашняя арена "красно-белых" на Чемпионате Мира оказалась ниже ожиданий.
Построенная на стрелки рек Волги и Оки нижегородская арена могла бы претендовать на место повыше, но суровая реальность вынуждает снижать ей рейтинг. Местный мэр уже признал, что при строительстве некоторых объектов были допущены ошибки на стадии проектирования. Случилось это после того, как дождями начало смывать набережную. На тротуарах образовывались провалы глубиной до двух метров. И это, конечно, повод для грусти и для осознания того, что в Нижнем Новгороде есть свои проблемы.
Вопросы вызывает не только набережная, но и сам стадион. С одной стороны, он обладает интересным внешним видом и знаменует своими расцветками свое же местоположение. Но, с другой стороны, некоторые инженерные решения не выглядят логичным. Взять, например, полупрозрачную крышу, которая выполнена в стиле эдакой плитки в общественном бассейне, уложенной хаотичным образом. Воздуха для свежести дыхания она не пропускает, а в 35-градусную жару создает отличный парник внутри стадиона. Не спасает даже протекающая рядом Волга - ветерок с реки практически не поддувает.
Зато выбор места постройки арены в Нижнем Новгороде заставляет только восхищаться. Совсем рядом расположен большой торговый центр, в котором есть абсолютно все. Болельщики из разных стран очень полюбили его и с удовольствием проводили там время до и после матчей. Аналогов подобному соседству в других городах я не встречал. Помимо этого, именно в Нижнем Новгороде я впервые увидел расширенную развлекательную программу для болельщиков, включавшую в себя футбольный бильярд, робокипера, текбол и другие радости.
Также из приятных моментов хочется отметить, что очень близко к стадиону находится недавно открытая станция метро, с которой можно за несколько минут добраться до железнодорожного вокзала и за очень короткий срок до фан-зоны и до исторической части города. Работа городского транспорта стала настоящим открытием и существенно упростила пребывание в Нижнем Новгороде и передвижение от одних знаковых мест к другим. Эх, если бы не ошибки проектов...
Стадион в северной столице зарекомендовал себя с лучшей стороны еще на Кубке Конфедераций и во время домашних матчей "Зенита". Нет никакого удивления в том, что он максимально полно заполняется болельщиками. Во-первых, туда просто приятно приезжать. С одной стороны располагается берег Финского залива, с другой - Приморский парк Победы. Куда головой не поверни, где ногами не пройди - везде красиво. Во-вторых, к "Санкт-Петербургу" сейчас очень удобно добираться. Станция метро "Новокрестовская" построена максимально близко ко входу.
В-третьих, непосредственно внутри стадиона и для болельщиков, и для журналистов открывается прекрасный вид на поле. Трибуны построены таким образом, что они тянутся вверх аж на восемь этажей, но при этом даже с самого верхнего ряда комфортный обзор. Я пробовал смотреть на поле с разных точек, и каждый раз меня все устраивало. Более того, на каждом месте я чувствовал себя уютно, словно я часть большой семьи, которая собралась в этот день для просмотра величественного зрелища.
Любопытно и то, что по-особому в Санкт-Петербурге был сделан медиацентр. Здесь он был не как обычно одноэтажным, а двухэтажным. С окон второго уровня открывался отличный вид на Финский залив. А соединяла этажи деревянная лестница, которая будто переносила тебя в атмосферу какого-нибудь частного дома в лесах Карелии. В день матча за третье место на город обрушился дождь, и после него намокшее дерево источало приятнейший аромат. Все это, конечно, здорово повлияло на общее впечатление от проведения Чемпионата Мира в самой северной его точке.
Санкт-Петербург подтвердил свой статус одного из самых крутых российских городов. Претензий к арене и к местному организационному комитету у меня нет. Но поставить Питер в тройку лучших я не могу. В не малой степени по той причине, что здесь не состоялось ни одного засевшего в памяти матча. Победа России над Египтом? Это было круто, но не так же, как победа над Испанией. Победа Аргентины над Нигерией, победа Бразилии над Коста-Рикой? Вполне спокойно и ожидаемо. Марокко - Иран, Швеция - Швейцария, матч за третье место? Все мило, но как-то не эпично что ли. Чемпионат Мира в Санкт-Петербурге для меня получился как вечер воскресенья - душевно, но в пятницу и субботу было лучше.
На мой взгляд, у каждой большой футбольной страны должен быть величественный и наполненный историей стадион. В Англии это "Уэмбли", во Франции это "Стад Де Франс", а в России это, безусловно, "Лужники". После реконструкции эта московская арена без каких-либо сомнений считается главной, а потому никто не удивляется, что именно там открывался и закрывался Чемпионат Мира. В "Лужниках" все сделано на высшем уровне - начиная от транспорта и прохода на стадион и заканчивая удобством просмотра футбола и фантастической подсветкой.
Минусами арены я могу назвать только запутанные подтрибунные коридоры, в которых не сразу можно понять, в какую сторону идти, если хочешь на пресс-конференцию, если хочешь перекусить или если хочешь просто выйти на улицу. Но после нескольких непростых попыток появляются понимание, привычка и ориентирование в пространстве. Да и, кстати говоря, в "Лужниках" все волонтеры и стюарды любезно подскажут нужную дорогу, так что жаловаться не приходится.
С другой стороны, было бы удивительно, если бы там, где играется финал Чемпионата Мира, было по-другому. По этой причине в моем личном рейтинге "Лужники" занимают высокое место, но не первое. Были два города, которые покорили меня больше. Хотя давайте еще раз отметим - реконструированная арена просто супер. А в паре с расположившейся по соседству фан-зоной на Воробьевых горах и вовсе одно из лучших мест для ощущения атмосферы лучшего футбола на планете.
Столица Татарстана сразила меня полным погружением всего города в Чемпионат Мира. Абсолютно каждый уголок дышал спортивным праздником. Так было и на Кубке Конфедераций. Так было и на более ранних соревнованиях, проводившихся в Казани. Татарстан научился принимать крупные турниры и на Чемпионате Мира по футболу отлично воспользовался своим опытом. Фан-зона уютно расположилась на берегу Казанки рядом с дворцом бракосочетаний и центром семьи "Казан". Круто это было хотя бы по тому, что местные девчонки действительно могли брать за руку иностранцев и скорее вести их в ЗАГС.
При этом перекрытия затронули минимальную площадь. По основным улицам города, по центру и вдоль Кремля местные жители и гости Казани могли передвигаться вполне спокойно. Причем, и на транспорте, и пешком. У казанцев и дороги давно сделано хорошо, и пешеходные туристические пути проложены не первый год. Редкий случай, но отдельно хочется отметить работу местной полиции. Сотрудники органов правопорядка и ДПС умело управляли движением, практически не создавая заторов и проблем с передвижением для болельщиков.
Что касается "Казань Арены", то после ее посещения у меня всегда возникает один вопрос - почему на игры "Рубина" ходит так мало людей? Стадион ведь очень уютный, современный, с шикарным экраном на фасаде, со всеми удобствами. Я могу найти только один минус, да и то он связан с рабочими моментами и элементарной ленью - в Казани очень маленький лифт, который за один раз увозит не больше 5-6 человек. Но я готов подниматься пять этажей пешком - на такой арене это вообще не проблема.
В целом "Казань Арена" и "Лужники" для меня находятся на одном уровне, но Казань выигрывает по степени сумасшествия матчей, которые ей достались. Здесь вылетели действующие чемпиона Мира немцы, здесь был отправлен домой Месси, здесь Бельгия сказала "До свидания" Неймар и его партнерам. Здесь разве что не хватило игры сборной России. Но и без этого Казань порадовала своим традиционном гостеприимством и подарила гостям города и Чемпионата Мира незабываемые эмоции.
То, что мне нравится Саранск, полагаю, вы могли заметить еще в моих статьях с места событий. Сейчас же я еще раз повторю - этот город произвел на меня самое мощное впечатление, а потому именно его я считаю самым крутым на прошедшем Чемпионате Мира. Столица Мордовии очень маленькая, но именно это придает ей неповторимую, уютнейшую атмосферу. Перекрытия коснулись практически всех улиц, и это сделало город по-настоящему пешеходным.
Я бродил от железнодорожного вокзала до стадиона, от стадиона до фан-зоны, от фан-зоны до главной городской площади - это было восхитительно. Кругом были фанаты, кругом были радостные от столь крупного события местные жители, кругом были добро и позитив. Отовсюду играла музыка, народ веселился, народ наслаждался, народ отдыхал. Это не опишешь словами. Это надо было видеть. Даже где-то на маленьких улочках сидели женщины и мужички в национальных мордовских костюмах и под аккордеон пели песни на мордовском. Если бы я был иностранцем, я бы хотел побывать именно в Саранске.
Помимо единения людей, важно отметить, что сам город предстал очень чистым, очень ухоженным. Редкость в наше время, а потому, на мой взгляд, вдвойне ценно. Интересно, что к Чемпионату Мира в столице Мордовии построили специальные жилые комплексы. Они органично вписывались в архитектуру города и хорошо гармонировали с возведенным рядом стадионом. Кстати говоря, сама арена тоже выглядит вполне симпатично, всем своим видом как бы иллюстрирую известное выражение - Солнечная Мордовия.
Конечно, были в Саранске и свои проблемы. Из них можно выделить специфический запах, доносившийся с близлежащего конезавода при определенном направлении ветра, высокий спрос на такси, вынуждавший иногда ждать машину по 30-40 минут, а также сложности с иностранным языком - саранчане в массе своей не могли помочь сориентироваться даже англоговорящим болельщикам. Но эти минусы с уверенностью перекрывались плюсами.
Да и к тому же Саранску очень повезло с гостями. Сначала город заполонили бешеные перуанцы, затем громогласные колумбийцы. Потом в столицу Мордовии приехал Криштиану, но даже тут все запомнили не его, а тех, кто мешал ему спать - тысячи неистово дудящих иранцев. А в завершении групповой стадии состоялся самый кайфовый матч этого Чемпионата Мира - матч между Панамой и Тунисом. Я предполагал, что в Саранске многое будет особенным, но я даже подумать не мог, что здесь будет так круто. Саранск - настоящий топ!
Иван Долинин, Rusfootball.info
Самара - 7 место - На дне
В этом прекрасном волжском городе есть знаковое для всех футбольных фанатов место - называется оно "На дне". К Чемпионату Мира этот ресторанчик с пивным уклоном заметно обновился, тем самым порадовав посетителей, но это было одним из немногих светлых пятен в проведении турнира в Самаре. Возможно, я предвзят, ведь это родной для меня город, и мне хотелось, чтобы он показал себя с лучшей стороны. Но никуда не денешься от проблем, с которым пришлось столкнуться здесь с 17 июня по 7 июля.
Первым делом обращает на себя внимание ситуация с транспортом и приездом на "Самара Арену". Добраться на машине можно только при наличии пропуска, но даже он не спасает от странно построенных подъездных путей и нелогично настроенных светофоров. Плюс к этому сотрудники полиции абсолютно не регулировали движение, предпочитая просто наблюдать за происходящим. При этом я понимаю, что болельщикам было еще сложнее - в общественном транспорте было тесно и душно, следовал он не со всеми остановками, а люди высаживались на солидном удалении от стадиона.
"Самара Арена", правда, в принципе построена в таком месте, что туда непросто добираться с любой точки массового прибытия фанатов. До аэропорта - не менее 40 минут на редких маршрутках или на дорогих такси, до железнодорожного вокзала - около часа на любом виде транспорта. Да до той же фан-зоны с учетом перекрытий не доберешься быстрее, чем за час. Что касается самого стадиона, то бросалось в глаза, что сдавали его в условиях мощнейшего цейтнота. Бетонные стены в большинстве своем оказались не ровными и не протертыми от пыли, некоторые технологические отверстия таили в себе угрозу для невнимательного болельщика, и только пространство внутри арены отвечало всем стандартам качества.
Не могу не отметить, что на трибунах чувствуешь себя вполне уютно. Сиденья разрисованы в цвета "Крыльев Советов" и создают красивую пиксельную мозаику. Экраны большие и видны со всех сторон. Лифты для журналистов вместительные, комфортные и скоростные. Передвигаться по подтрибунным помещениям и смотреть футбол на "Самара Арене" одно удовольствие. Но все то, что его окружает, сильно портит впечатление о стадионе и о городе. Самара, прости, но это уверенное последнее место.
Москва, "Спартак" - 6 место - Для клубов подходит лучше, чем для сборных
Именно такое мнение сложилось у меня после визита на "красно-белую" арену. На матчах "Спартака" там царит какая-то другая, особая, свойственная только им атмосфера. Встречи сборных, как показалось, прошли при менее запоминающемся антураже. Не исключаю, что это ощущение появилось из-за того, что в Москве основным стадионом были все-таки "Лужники". Но давайте начнем с плюсов. Транспорт, логистика, сервис - все это было на высшем уровне. Хотя вряд ли в столице могло быть по-другому, но все же.
Места для журналистов на "Спартаке" расположены ближе к полю, чем где бы то ни было еще. Практически все представители российских СМИ сидели в нескольких метрах от одной из скамеек запасных. Только здесь можно было по-настоящему прочувствовать матч Чемпионата Мира. Если бы нам не нужно было работать, то "спартаковская" арена была бы идеальной для наслаждения игрой. Но журналистам нужно писать статьи, нужно использовать для этого ноутбука и желательно иметь возможность сидеть за столом. На "Спартаке" подобная роскошь была только у телевизионных комментаторов и у иностранцев.
Вид с медиатрибуны на стадионе "Спартак"
Нам же приходилось печатать в прямом смысле этого слова на коленке. При этом возможности подключить ноутбук или телефон к розетке не было - наши места были точно такие же, как у болельщиков. Это, конечно, сильно осложняло работу и сказывалось на общем впечатлении. Да и низкий угол обзора не позволял получить полноценную картину происходящего на поле. Телевизоров с повторами, как я уже сказал, было очень ограниченное количество. Забавно и то, что на "Спартаке" многие зоны были меньше, чем на других стадионах. Медиацентр, зал для пресс-конференций и микст-зона практически никогда не вмещали всех желающих. Таким образом, домашняя арена "красно-белых" на Чемпионате Мира оказалась ниже ожиданий.
Нижний Новгород - 5 место - Омываемый реками, смываемый дождями
Построенная на стрелки рек Волги и Оки нижегородская арена могла бы претендовать на место повыше, но суровая реальность вынуждает снижать ей рейтинг. Местный мэр уже признал, что при строительстве некоторых объектов были допущены ошибки на стадии проектирования. Случилось это после того, как дождями начало смывать набережную. На тротуарах образовывались провалы глубиной до двух метров. И это, конечно, повод для грусти и для осознания того, что в Нижнем Новгороде есть свои проблемы.
Вопросы вызывает не только набережная, но и сам стадион. С одной стороны, он обладает интересным внешним видом и знаменует своими расцветками свое же местоположение. Но, с другой стороны, некоторые инженерные решения не выглядят логичным. Взять, например, полупрозрачную крышу, которая выполнена в стиле эдакой плитки в общественном бассейне, уложенной хаотичным образом. Воздуха для свежести дыхания она не пропускает, а в 35-градусную жару создает отличный парник внутри стадиона. Не спасает даже протекающая рядом Волга - ветерок с реки практически не поддувает.
Зато выбор места постройки арены в Нижнем Новгороде заставляет только восхищаться. Совсем рядом расположен большой торговый центр, в котором есть абсолютно все. Болельщики из разных стран очень полюбили его и с удовольствием проводили там время до и после матчей. Аналогов подобному соседству в других городах я не встречал. Помимо этого, именно в Нижнем Новгороде я впервые увидел расширенную развлекательную программу для болельщиков, включавшую в себя футбольный бильярд, робокипера, текбол и другие радости.
Столько развлекух для болельщиков пока не видел ни на одном другом стадионе) Нижний Новгород хорош) pic.twitter.com/SQRBeIWQZB— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 24, 2018
Также из приятных моментов хочется отметить, что очень близко к стадиону находится недавно открытая станция метро, с которой можно за несколько минут добраться до железнодорожного вокзала и за очень короткий срок до фан-зоны и до исторической части города. Работа городского транспорта стала настоящим открытием и существенно упростила пребывание в Нижнем Новгороде и передвижение от одних знаковых мест к другим. Эх, если бы не ошибки проектов...
Санкт-Петербург - 4 место - Стабильно высокий класс
Стадион в северной столице зарекомендовал себя с лучшей стороны еще на Кубке Конфедераций и во время домашних матчей "Зенита". Нет никакого удивления в том, что он максимально полно заполняется болельщиками. Во-первых, туда просто приятно приезжать. С одной стороны располагается берег Финского залива, с другой - Приморский парк Победы. Куда головой не поверни, где ногами не пройди - везде красиво. Во-вторых, к "Санкт-Петербургу" сейчас очень удобно добираться. Станция метро "Новокрестовская" построена максимально близко ко входу.
В-третьих, непосредственно внутри стадиона и для болельщиков, и для журналистов открывается прекрасный вид на поле. Трибуны построены таким образом, что они тянутся вверх аж на восемь этажей, но при этом даже с самого верхнего ряда комфортный обзор. Я пробовал смотреть на поле с разных точек, и каждый раз меня все устраивало. Более того, на каждом месте я чувствовал себя уютно, словно я часть большой семьи, которая собралась в этот день для просмотра величественного зрелища.
Любопытно и то, что по-особому в Санкт-Петербурге был сделан медиацентр. Здесь он был не как обычно одноэтажным, а двухэтажным. С окон второго уровня открывался отличный вид на Финский залив. А соединяла этажи деревянная лестница, которая будто переносила тебя в атмосферу какого-нибудь частного дома в лесах Карелии. В день матча за третье место на город обрушился дождь, и после него намокшее дерево источало приятнейший аромат. Все это, конечно, здорово повлияло на общее впечатление от проведения Чемпионата Мира в самой северной его точке.
Вид из окна медиацентра в Питере просто бомбический) да и вообще все здесь прекрасно) pic.twitter.com/91R5FP9bsN— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) July 14, 2018
Санкт-Петербург подтвердил свой статус одного из самых крутых российских городов. Претензий к арене и к местному организационному комитету у меня нет. Но поставить Питер в тройку лучших я не могу. В не малой степени по той причине, что здесь не состоялось ни одного засевшего в памяти матча. Победа России над Египтом? Это было круто, но не так же, как победа над Испанией. Победа Аргентины над Нигерией, победа Бразилии над Коста-Рикой? Вполне спокойно и ожидаемо. Марокко - Иран, Швеция - Швейцария, матч за третье место? Все мило, но как-то не эпично что ли. Чемпионат Мира в Санкт-Петербурге для меня получился как вечер воскресенья - душевно, но в пятницу и субботу было лучше.
Москва, "Лужники" - 3 место - Главная арена страны
На мой взгляд, у каждой большой футбольной страны должен быть величественный и наполненный историей стадион. В Англии это "Уэмбли", во Франции это "Стад Де Франс", а в России это, безусловно, "Лужники". После реконструкции эта московская арена без каких-либо сомнений считается главной, а потому никто не удивляется, что именно там открывался и закрывался Чемпионат Мира. В "Лужниках" все сделано на высшем уровне - начиная от транспорта и прохода на стадион и заканчивая удобством просмотра футбола и фантастической подсветкой.
Фото: ТАСС
Минусами арены я могу назвать только запутанные подтрибунные коридоры, в которых не сразу можно понять, в какую сторону идти, если хочешь на пресс-конференцию, если хочешь перекусить или если хочешь просто выйти на улицу. Но после нескольких непростых попыток появляются понимание, привычка и ориентирование в пространстве. Да и, кстати говоря, в "Лужниках" все волонтеры и стюарды любезно подскажут нужную дорогу, так что жаловаться не приходится.
С другой стороны, было бы удивительно, если бы там, где играется финал Чемпионата Мира, было по-другому. По этой причине в моем личном рейтинге "Лужники" занимают высокое место, но не первое. Были два города, которые покорили меня больше. Хотя давайте еще раз отметим - реконструированная арена просто супер. А в паре с расположившейся по соседству фан-зоной на Воробьевых горах и вовсе одно из лучших мест для ощущения атмосферы лучшего футбола на планете.
Казань - 2 место - Город с большим спортивным опытом, в котором проигрывали Месси и Неймар
Столица Татарстана сразила меня полным погружением всего города в Чемпионат Мира. Абсолютно каждый уголок дышал спортивным праздником. Так было и на Кубке Конфедераций. Так было и на более ранних соревнованиях, проводившихся в Казани. Татарстан научился принимать крупные турниры и на Чемпионате Мира по футболу отлично воспользовался своим опытом. Фан-зона уютно расположилась на берегу Казанки рядом с дворцом бракосочетаний и центром семьи "Казан". Круто это было хотя бы по тому, что местные девчонки действительно могли брать за руку иностранцев и скорее вести их в ЗАГС.
Фото: protatarstan.ru
При этом перекрытия затронули минимальную площадь. По основным улицам города, по центру и вдоль Кремля местные жители и гости Казани могли передвигаться вполне спокойно. Причем, и на транспорте, и пешком. У казанцев и дороги давно сделано хорошо, и пешеходные туристические пути проложены не первый год. Редкий случай, но отдельно хочется отметить работу местной полиции. Сотрудники органов правопорядка и ДПС умело управляли движением, практически не создавая заторов и проблем с передвижением для болельщиков.
Что касается "Казань Арены", то после ее посещения у меня всегда возникает один вопрос - почему на игры "Рубина" ходит так мало людей? Стадион ведь очень уютный, современный, с шикарным экраном на фасаде, со всеми удобствами. Я могу найти только один минус, да и то он связан с рабочими моментами и элементарной ленью - в Казани очень маленький лифт, который за один раз увозит не больше 5-6 человек. Но я готов подниматься пять этажей пешком - на такой арене это вообще не проблема.
В целом "Казань Арена" и "Лужники" для меня находятся на одном уровне, но Казань выигрывает по степени сумасшествия матчей, которые ей достались. Здесь вылетели действующие чемпиона Мира немцы, здесь был отправлен домой Месси, здесь Бельгия сказала "До свидания" Неймар и его партнерам. Здесь разве что не хватило игры сборной России. Но и без этого Казань порадовала своим традиционном гостеприимством и подарила гостям города и Чемпионата Мира незабываемые эмоции.
Саранск - 1 место - Просто топ. Без шуток
То, что мне нравится Саранск, полагаю, вы могли заметить еще в моих статьях с места событий. Сейчас же я еще раз повторю - этот город произвел на меня самое мощное впечатление, а потому именно его я считаю самым крутым на прошедшем Чемпионате Мира. Столица Мордовии очень маленькая, но именно это придает ей неповторимую, уютнейшую атмосферу. Перекрытия коснулись практически всех улиц, и это сделало город по-настоящему пешеходным.
Я бродил от железнодорожного вокзала до стадиона, от стадиона до фан-зоны, от фан-зоны до главной городской площади - это было восхитительно. Кругом были фанаты, кругом были радостные от столь крупного события местные жители, кругом были добро и позитив. Отовсюду играла музыка, народ веселился, народ наслаждался, народ отдыхал. Это не опишешь словами. Это надо было видеть. Даже где-то на маленьких улочках сидели женщины и мужички в национальных мордовских костюмах и под аккордеон пели песни на мордовском. Если бы я был иностранцем, я бы хотел побывать именно в Саранске.
Помимо единения людей, важно отметить, что сам город предстал очень чистым, очень ухоженным. Редкость в наше время, а потому, на мой взгляд, вдвойне ценно. Интересно, что к Чемпионату Мира в столице Мордовии построили специальные жилые комплексы. Они органично вписывались в архитектуру города и хорошо гармонировали с возведенным рядом стадионом. Кстати говоря, сама арена тоже выглядит вполне симпатично, всем своим видом как бы иллюстрирую известное выражение - Солнечная Мордовия.
Пора признать - Саранску очень повезло с матчами Чемпионата Мира. Сначала перуанцы, потом колумбийцы, далее Криштиану и самый романтичный матч группового этапа Панама - Тунис #WorldCup pic.twitter.com/PBKIRnasKS— Иван Долинин (@Dolinin_Ivan) June 19, 2018
Конечно, были в Саранске и свои проблемы. Из них можно выделить специфический запах, доносившийся с близлежащего конезавода при определенном направлении ветра, высокий спрос на такси, вынуждавший иногда ждать машину по 30-40 минут, а также сложности с иностранным языком - саранчане в массе своей не могли помочь сориентироваться даже англоговорящим болельщикам. Но эти минусы с уверенностью перекрывались плюсами.
Да и к тому же Саранску очень повезло с гостями. Сначала город заполонили бешеные перуанцы, затем громогласные колумбийцы. Потом в столицу Мордовии приехал Криштиану, но даже тут все запомнили не его, а тех, кто мешал ему спать - тысячи неистово дудящих иранцев. А в завершении групповой стадии состоялся самый кайфовый матч этого Чемпионата Мира - матч между Панамой и Тунисом. Я предполагал, что в Саранске многое будет особенным, но я даже подумать не мог, что здесь будет так круто. Саранск - настоящий топ!
Иван Долинин, Rusfootball.info
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