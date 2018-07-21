Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022

Свернуть все/Развернуть все
Свернуть Суперкубок Украины Свернуть Товарищеские матчи
Популярные новости:
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Уругвай
|3
|3
|0
|0
|5
|0
|+5
|9
|2
|Россия
|3
|2
|0
|1
|8
|4
|+4
|6
|3
|Саудовская Аравия
|3
|1
|0
|2
|3
|7
|-4
|3
|4
|Египет
|3
|0
|0
|3
|2
|6
|-4
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Испания
|3
|1
|2
|0
|6
|5
|+1
|5
|2
|Португалия
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Иран
|3
|1
|1
|1
|2
|2
|0
|4
|4
|Марокко
|3
|0
|1
|2
|2
|4
|-2
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очков
|1
|Франция
|3
|2
|1
|0
|3
|1
|+2
|7
|2
|Дания
|3
|1
|2
|0
|2
|1
|+1
|5
|3
|Перу
|3
|1
|0
|2
|2
|2
|0
|3
|4
|Австралия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Хорватия
|3
|3
|0
|0
|7
|1
|+6
|9
|2
|Аргентина
|3
|1
|1
|1
|3
|5
|-2
|4
|3
|Нигерия
|3
|1
|0
|2
|3
|4
|-1
|3
|4
|Исландия
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бразилия
|3
|2
|1
|0
|5
|1
|+4
|7
|2
|Швейцария
|3
|1
|2
|0
|5
|4
|+1
|5
|3
|Сербия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|4
|Коста-Рика
|3
|0
|1
|2
|2
|5
|-3
|1
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Швеция
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Мексика
|3
|2
|0
|1
|3
|4
|-1
|6
|3
|Южная Корея
|3
|1
|0
|2
|3
|3
|0
|3
|4
|Германия
|3
|1
|0
|2
|2
|4
|-2
|3
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Бельгия
|3
|3
|0
|0
|9
|2
|+7
|9
|2
|Англия
|3
|2
|0
|1
|8
|3
|+5
|6
|3
|Тунис
|3
|1
|0
|2
|5
|8
|-3
|3
|4
|Панама
|3
|0
|0
|3
|2
|11
|-9
|0
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
|Команда
|Игры
|Победы
|Ничьи
|Поражения
|Забито
|Пропущено
|+\-
|Очки
|1
|Колумбия
|3
|2
|0
|1
|5
|2
|+3
|6
|2
|Япония
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|3
|Сенегал
|3
|1
|1
|1
|4
|4
|0
|4
|4
|Польша
|3
|1
|0
|2
|2
|5
|-3
|3
|Полная таблица
|Полная таблица
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|A02
|17:00 30.06
|Франция
|4:3
|Аргентина
|Казань
|A01
|21:00 30.06
|Уругвай
|2:1
|Португалия
|Cочи
|A05
|17:00 01.07
|Испания
|1:1 (3:4)
|Россия
|Москва, Лужники
|A06
|21:00 01.07
|Хорватия
|1:1 (3:2)
|Дания
|Нижний Новгород
|A03
|17:00 02.07
|Бразилия
|2:0
|Мексика
|Самара
|A04
|21:00 02.07
|Бельгия
|3:2
|Япония
|Ростов-на-Дону
|A07
|17:00 03.07
|Швеция
|1:0
|Швейцария
|Санкт-Петербург
|A08
|21:00 03.07
|Колумбия
|1:1 (3:4)
|Англия
|Москва, Спартак
|Подробнее о 1/8 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|QF1
|17:00 06.07
|Уругвай
|0:2
|Франция
|Нижний Новгород
|QF2
|21:00 06.07
|Бразилия
|1:2
|Бельгия
|Казань
|QF4
|17:00 07.07
|Швеция
|0:2
|Англия
|Самара
|QF3
|17:00 07.07
|Россия
|
2:2
(3:4)
|Хорватия
|Сочи
|Подробнее о 1/4 финала
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|SF1
|21:00 10.07
|Франция
|1:0
|Бельгия
|Санкт-Петербург
|SF2
|21:00 11.07
|Хорватия
|2:1
|Англия
|Москва, Лужники
|Подробнее о полуфиналах
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F3
|17:00 14.07
|Бельгия
|2:0
|Англия
|Санкт-Петербург
|Подробнее
|Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
|Название
|Дата
|Хозяева
|Счёт
|Гости
|Стадион
|F1
|18:00 15.07
|Франция
|4:2
|Хорватия
|Москва, Лужники
|Подробнее
Опрос:
Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Последнее с форума:
Новости партнеров
Лента новостей:
15:22
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (2)
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022 (2)
11:44
Валерий Непомнящий: Дзюба мог сказать старшему партнёру: "Старая кляча, будешь нормально играть?" (10)
Валерий Непомнящий: Дзюба мог сказать старшему партнёру: "Старая кляча, будешь нормально играть?" (10)
11:17
Киран Триппьер при переходе в "Реал" может стать самым дорогостоящим английским футболистом в истории (3)
Киран Триппьер при переходе в "Реал" может стать самым дорогостоящим английским футболистом в истории (3)
Вчера, 23:54
Марадона в Минске будет проживать в шикарном особняке (4)
Марадона в Минске будет проживать в шикарном особняке (4)
Вчера, 23:37
Рабинер: ЧМ? Скучно. Где файеры? Где трехэтажный мат? Вот на Суперкубке оторвемся наконец! (36)
Рабинер: ЧМ? Скучно. Где файеры? Где трехэтажный мат? Вот на Суперкубке оторвемся наконец! (36)
Вчера, 23:21
Фернандо в матче с "Трабзонспором" получил травму спины (9)
Фернандо в матче с "Трабзонспором" получил травму спины (9)
Вчера, 23:13
СМИ узнали подробности конфликта игроков сборной Аргентины с Сампаоли после матча с Хорватией (7)
СМИ узнали подробности конфликта игроков сборной Аргентины с Сампаоли после матча с Хорватией (7)
Вчера, 22:39
"Балтика" арендовала защитника "Ростова" Плиева
"Балтика" арендовала защитника "Ростова" Плиева
Вчера, 22:36
Юрген Клопп: "Ливерпуль" завершил свою трансферную компанию (1)
Юрген Клопп: "Ливерпуль" завершил свою трансферную компанию (1)
Вчера, 22:33
"Уфа" уступила "Удинезе" в контрольном матче (1)
"Уфа" уступила "Удинезе" в контрольном матче (1)
Вчера, 22:26
"Лестер" оформил переход вратаря "Ливерпуля"
"Лестер" оформил переход вратаря "Ливерпуля"
Вчера, 21:46
"Рубин" в товарищеском матче сыграл вничью с "Редингом" (2)
"Рубин" в товарищеском матче сыграл вничью с "Редингом" (2)
Вчера, 20:51
"Тики тики пумба!" - фарерский клуб необычно отметил выход в следующий раунд Лиги Европы (видео) (8)
"Тики тики пумба!" - фарерский клуб необычно отметил выход в следующий раунд Лиги Европы (видео) (8)
Вчера, 20:33
Стартует турнир с самыми громкими вывесками в мире, который собирался заменить Лигу чемпионов. Он стал гораздо круче (10)
Стартует турнир с самыми громкими вывесками в мире, который собирался заменить Лигу чемпионов. Он стал гораздо круче (10)
Вчера, 20:15
Леонид Федун: наша задача - вернуть чемпионский кубок (29)
Леонид Федун: наша задача - вернуть чемпионский кубок (29)
Вчера, 20:05
На футбольные стадионы может вернуться пиво (23)
На футбольные стадионы может вернуться пиво (23)
Россия будет консультировать Катар в вопросах строительства и оборудования стадионов к ЧМ-2022
Посол России в Катаре Нурмахмад Холов сказал, что власти страны помогут Катару в части строительства и оборудования стадионов к чемпионату мира-2022.
"На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта. Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно.
Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов", - цитирует посла ТАСС.
"На протяжении последнего года у нас были интенсивные контакты между Олимпийским комитетом, Комитетом по организации ЧМ-2022 Катара с российским футбольным союзом и министерством спорта. Также налажены контакты между МВД России и Катара по организации массовых мероприятий, то есть тем вопросам, которые касаются обеспечения безопасности массовых мероприятий. Работа идет интенсивно и плотно.
Думаю, что в перспективе работа усилится и будет более точечной, более конкретной по всем этим направлениям, включая участие некоторых наших организаций в части строительства и оборудования стадионов", - цитирует посла ТАСС.
|Информация
|Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.