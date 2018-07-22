Юрий Вернидуб: из-за слов "Слава Украине!" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян"

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

Популярные новости:

Читаемые Комментируемые

Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
Подробнее

Опрос:

Стал ли для вас трагедией вылет России с ЧМ?
Показать все опросы

Новости партнеров

Юрий Вернидуб: из-за слов "Слава Украине!" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян"

Главный тренер луганской "Зари" Юрий Вернидуб рассказал, как воспринял скандал, в котором оказались замешаны защитник сборной Хорватии Домагой Вида и Огнен Вукоевич.

После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира в соцсетях появилось видео, на котором Вида и Вукоевич упомянули Украину. "Слава Украине!"— говорит Вида на видео.

"Хочу сказать, что эти ребята просто супер и большие молодцы за то, что поддержали нашу страну. Из-за слов "Слава Украине!" очень сильно подгорело у наших недавних "братьев-россиян". Это катастрофа! Почему Viva la France! или "Вперед, Россия" — это нормально, а "Слава Украине" — это националистический лозунг? Какими дебилами нужно быть, чтобы говорить подобные вещи. Чему тут удивляться? Пропаганда и политика — это то, чем занимаются наши "братья".

В большей степени я не понял, почему Огнена Вукоевича уволили из сборной Хорватии. Не вижу ничего страшного в словах: "Слава Украине". Просто не вижу! Как это можно сравнивать с националистическим кличем? В нашей многомиллионной стране, практически все так здороваются. И я другой раз говорю: "Слава Україні" или отвечаю "Навіки слава!". Что в этом плохого, если я люблю свою страну, в которой родился и живу? Мне что, ее ненавидеть? Сложная ситуация для понимания, которая произошла с Видой и Вукоевичем", - цитирует тренера Footboom.com.
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 17:08
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
26
(3)
№26 Написал: pisto (Сегодня, 18:34) #
  • 0
  •  (0)
online
Болеет за:
«Зенит»
Делает вид, что не понимает кто и когда использовал этот лозунг
Регистрация: 15.03.2009 [жалоба]
№25 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:33) #
  • 0
  •  (2)
online

ну к слову, если кто-то не понимает, что это не просто игра слов, то кратко:
"Слава Украине, Героям Слава" - лозунг ОУН УПА - от рук этих подонков во время второй мировой войны, а также по ее окончании погибло несколько десятков тысяч советских граждан. Эти "борцы за свободу" принимали активное участие в холокосте, убили под 100 тысяч поляков, прошлись и по родной Украине - убиты тысячи несогласных. При этом ни один фашист от рук УПА официально не пострадал - действовали в одном направлении. А после на Украине многозначительно спрашивают: "а шо такого в этом приветствии??"


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№24 Написал: Riders1990 bunker (Сегодня, 18:31) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Да ниче плохого в этом слове не было бы,если бы это слово не использовалось против русских и рускоязычного населения юго-востока.


--------------------
Олдовый болельщик Спартака с 1998 года.
Регистрация: 14.12.2009 [жалоба]
№23 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:24) #
  • -1
  •  (3)

Цитата: Frankenstein
Только сначало в стыках хорваты оттарабанили хохлов,но дубовым Вернидубам это не важно)

Мясной гавнюк нигерский вылез?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№22 Написал: FanatFCSM Moscow (Сегодня, 18:21) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Играли себе спокойно отбор на ЧМ18 и тут внезапно они отсосали болта(как обычно) и начали кричать на всю страну "Это бойкот, ЭТО НЕ МЫ ОБОСРАЛИСЬ!!!", а потом ожидали, что Россия обосрется, но теперь многие признают этот чемпионат лучшим, а Россия дошла до 1/4 где проиграла недохохлам из-за одного человека и теперь хохлы гордятся тем, что НИЧЕГО не сделали, как и всегда впрочем.
Такая вот мертвая нация, которая закупает газ в 4 раза дороже,НО главное не у России, радуются санкциям от США и падению рубля и обсуждают наше правительство и законы больше своего. Короче странные эти сальные, но что взять с отрыжки России, которую большинство иностранцев до сих пор считает Россией и когда говорят "Не, хоть мы и говорим на русском, но мы Ураина", а в ответ иностранцы "А ну да, украина точно, сало сало крым крым"


--------------------
Только Спартак!
Регистрация: 21.07.2013 [жалоба]
№21 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:21) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
мда уж... вернидуб-вернидубом...


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№20 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:20) #
  • 0
  •  (4)
Болеет за:
«Спартак»
Майдан головного мозга... Гори в аду, нацистская сволочь... rage
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№19 Написал: robinzen Санкт_Петербург (Сегодня, 18:20) #
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Зенит»
Я так понимаю - это бандеровско-оуновский лозунг был? в том числе во время Великой Отечественной Войны? И чем гордиться, что руководство страны вытаскивает такие лозунги "на знамя"... и еще типа гордится чем-то... подвигами убийц, которые больше всё карателями были и убийцами-налётчиками, чем с кем-то реально воевали?


--------------------
По жизни свинка предназначена для забоя. Не в курсе - только само животное.
Регистрация: 24.09.2013 [жалоба]
№18 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:18) #
  • 0
  •  (2)
online
Болеет за:
«Спартак»
Только сначало в стыках хорваты оттарабанили хохлов,но дубовым Вернидубам это не важно)
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№17 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:14) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: MIG
на лбу себе свастику нарисуй, к примеру


Менту сапоги подари, ирод.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№16 Написал: MIG Piter (Сегодня, 18:09) #
  • -3
  •  (5)
online

Цитата: yuri
дальше?

.. на лбу себе свастику нарисуй, к примеру


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№15 Написал: yuri спб (Сегодня, 18:08) #
  • -3
  •  (5)

Цитата: ВИКНИКСОР
И эта гнида играла в Зените в 1998-99 году,.

Гниду кот выжег словно клопа на стене!.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№14 Написал: ВИКНИКСОР (Сегодня, 18:06) #
  • 0
  •  (6)
online

Каким ветром тебя в Луганск занесло любитель окраины?

И эта гнида играла в Зените в 1998-99 году,.
Регистрация: 26.08.2010 [жалоба]
№13 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 17:54) #
  • 0
  •  (6)
Болеет за:
«Зенит»
Еще один дебил из недавней "братской страны"
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№12 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:50) #
  • -9
  •  (11)

немцы не позволяют себе приветствия в стиле "зиг хайль" и причина этому всем известна.
Вам же, скота

Зиг Хайль! и Что дальше?


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№11 Написал: СуперШтангист (Сегодня, 17:48) #
  • -8
  •  (10)
Болеет за:
«Терек»
Цитата: MIG
как просто подменили понятия..
немцы не позволяют себе приветствия в стиле "зиг хайль" и причина этому всем известна.
Вам же, скотам, забывшим историю, не стыдно и улицы в честь бандеры переименовать. Тьфу вам в рожу, ублюдки.

Максим, ты хоть 1 иностранный язык выучи)) А ты идеологию осуждаешь, мне, например, насрать, что там украинцы кричат))
Регистрация: 7.05.2017 [жалоба]
№10 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:43) #
  • +4
  •  (8)
online
Болеет за:
«Спартак»
Вернибуб, голова твоя дубовая,ни хрена не знаешь истории, как в нацисткой германии приветствовали друг друга "Хайль...." так и бандеровцы приветствовали ,слава украине", БАНДЕРОВЦЫ ,в этом и есть смысл,тем самым вы восхваляете прихвостней фашистских.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№9 Написал: MIG Piter (Сегодня, 17:43) #
  • -2
  •  (8)
online

как просто подменили понятия..
немцы не позволяют себе приветствия в стиле "зиг хайль" и причина этому всем известна.
Вам же, скотам, забывшим историю, не стыдно и улицы в честь бандеры переименовать. Тьфу вам в рожу, ублюдки.


--------------------
http://fckrasnodar.ru/academy/info/photo/
Регистрация: 12.06.2008 [жалоба]
№8 Написал: narvaspy Narva,Эстляндская губерния России (Сегодня, 17:42) #
  • +9
  •  (13)
Болеет за:
«Спартак»
Эта укропская скотина прекрасно понимает, кому принадлежал сей лозунг и при этом выказывает своё непонимание.
Сказали бы хорваты, к примеру "Да здравствует Украина", никто бы и не имел никаких претензий.
А так они - за одно с фашистскими бандеровскими мразями.
Регистрация: 14.03.2009 [жалоба]
№7 Написал: yuri спб (Сегодня, 17:39) #
  • -8
  •  (10)

Цитата: utekay
Тьфу на вас, Долбаебы

Не плюй в колодец - козленочком станешь.


--------------------
"Попробуй спеть вместе со мной , Вставай рядом со мной" В. Цой.
Оле-Оле-Зенит Санкт- Петербург-Синебелоголубые- Наш Зенит Санкт-Петербург!!!
Регистрация: 24.02.2007 [жалоба]
№6 Написал: Сэт Одесса-Рязань (Сегодня, 17:37) #
  • +3
  •  (11)
online
Болеет за:
ЦСКА
Ага. Дойчланд убер аллес. Никакого сходства. Абсолютно.
Это во-первых.
Во-вторых, какое отношение хорваты имели отношение к Украине? Да никакого. Обыграв Россию и поддержав этим лозунгом страну, в которой вооруженным путем сменили президента, хорваты не просто прославили страну Украину. Они поддержали нынешний действующий режим. С которым и этот вернидуб тоже, по всей видимости, солидарен.

В нашей многомиллионной стране, практически все так здороваются.

С этого я просто офигел. Мразь. Под эти лозунги 3500 наехавших ублюдков убивали одесситов. И любой сейчас сказавший в Одессе этот лозунг - воспринимается однозначно. Как оккупант и преступник. Я жил в Одессе почти 9 лет, а это чмо мне рассказывает...удивительно.
Может у Вас в стране олигофренов и долбоебов так и общаются ВСЕ, но нормальная Украина терпеть не может всё связанное со Славой Украине.


--------------------
ЦСКА
Думаете что, кончилась Россия?хрен вам!
Регистрация: 23.05.2009 [жалоба]
№5 Написал: utekay Россия (Сегодня, 17:32) #
  • +3
  •  (13)
Болеет за:
«Зенит»
Тьфу на вас, Долбаебы


--------------------
ели мясо мужики, пивом запивали...
Регистрация: 23.11.2014 [жалоба]
№4 Написал: tiki Москва (Сегодня, 17:20) #
  • +5
  •  (13)
Болеет за:
ЦСКА
в которой родился и живу

а родился разве не в СССР?
а живешь....я слышал много раз что украина даже не подписывала договор о территориях после развала СССР...а если так, то и страны такой нет


--------------------
Глупо быть приверженцем идей, к которым в сердце не лежит путь,
Мода проходит, с нами остается лишь сама суть
Регистрация: 27.12.2010 [жалоба]
№3 Написал: 1111111111 (Сегодня, 17:17) #
  • +7
  •  (15)

Ну ,как ему понять!? Когда для хохлов уже и ХАЙ ГИТЛЕР! Тоже хороший призывчик, что тут такого!))
Регистрация: 17.06.2016 [жалоба]
№2 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:17) #
  • +4
  •  (10)

дуб не понимает..
на то ты и дуб smirk


--------------------
Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
№1 Написал: Жорж Милославский Липецк (Сегодня, 17:14) #
  • +12
  •  (20)
Болеет за:
«Спартак»
Еб*тесь как хотите,дело ваше,одолели уже.....хитровые*анные создания.....
Регистрация: 20.05.2018 [жалоба]
Информация


Посетители, находящиеся в группе Гости, не могут оставлять комментарии к данной публикации.