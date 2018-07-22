Тренер киевского "Динамо" поддержал кричавших "Слава Украине" Вукоевича и Виду

A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Тренер киевского "Динамо" поддержал кричавших "Слава Украине" Вукоевича и Виду

Главный тренер киевского "Динамо" Александр Хацкевич рассказал, что скандал вокруг Огнена Вукоевича во время ЧМ-2018 никак не повлияет на его работу в структуре украинского клуба.

После победы Хорватии над Россией в четвертьфинале чемпионата мира в соцсетях появилось видео, на котором Вида и Вукоевич упомянули Украину. "Слава Украине!" — говорит Вида на видео. "Это победа за "Динамо" и за Украину. Хорватия, вперед", — добавляет Вукоевич. В России эти высказывания восприняли неоднозначно, а Вукоевича впоследствии был отчислен из состава хорватской делегации на ЧМ-2018.

"Огнен продолжает работать в селекционном отделе клуба, ему не обязательно быть в Киеве. Сейчас у него отпуск.

Что касается их слов… Можно было сказать "Вперед, Испания" или "Вперед, Белоруссия". Ничего страшного в этом нет. Они выразили свое отношение, и я их полностью поддерживаю. Только кому-то это было выгодно перевести в политическое русло. Думаю, что они не сделали ничего криминального", - цитирует Хацкевича Footboom.com..
Теги: Сборная Хорватии
Сегодня, 17:23
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(5)
№8 Написал: RenarTickle Москва (Сегодня, 18:23) #
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Болеет за:
«Спартак»
Жаль тебя, манкурт... Потому что "думать" тебе просто нечем...
Регистрация: 2.08.2013 [жалоба]
№7 Написал: Frankenstein (Сегодня, 18:13) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
хохлосрань шароварная
Регистрация: 3.08.2016 [жалоба]
№6 Написал: 4950033557 Краснодарский край (Сегодня, 18:08) #
  • -1
  •  (5)
Болеет за:
«Кубань»
miktar,
На два использованных в вонючей дыре презика стало больше Всего-навсего
Регистрация: 22.07.2018 [жалоба]
№5 Написал: ZeArt83 (Сегодня, 17:57) #
  • -2
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Болеет за:
«Зенит»
Ну крикнули бы это после матча с Англией например или после Дании.Вряд-ли на них бы отреагировали.Но они сделали это специально после победы над нами.Всем и так понятно,что они имели ввиду.
Регистрация: 11.12.2017 [жалоба]
№4 Написал: miktar (Сегодня, 17:53) #
  • -3
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online

Цитата: Vlad-ОБЖ 66
Мля, вот убогие.

Цитата: sparwik53
Очнись славянин.


"Нужно" им было крикнуть " Вас ждёт новый пенсионно-смертный" возраст.
Ну, а они крикнули другое...


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ЦСКА-Вперёд.Секты хрюнов и придворняг должны сгинуть.
"следитель" сайта, не спи!
Регистрация: 11.11.2007 [жалоба]
№3 Написал: Blessing Спб (Сегодня, 17:49) #
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online
Болеет за:
«Зенит»
Что, это говно теперь так и будут выкладывать?


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Поклонник развлекательного шоу "Тарасовские фантазии".
Регистрация: 1.09.2015 [жалоба]
№2 Написал: sparwik53 Виктор (Сегодня, 17:48) #
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online
Болеет за:
«Спартак»
Какое отношение имеет "слава Украине" к победе Хорватии, скольких белорусов сожгли, убили эти прихвостни, "батька" тебе свернет голову,поборник бандеровцев.Очнись славянин.
Регистрация: 20.03.2014 [жалоба]
№1 Написал: Vlad-ОБЖ 66 ЦЧР (Советский союз) (Сегодня, 17:40) #
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Мля, вот убогие.. Это если бы после победы над Египтом тот же Акинфей бегал и кричал "Слава, Гвинейя - Бисау!" и это было бы нормально?!
А тут Шакири с Джакой за Косово, Види с Вукоем за хохлов, типа вокруг одни "ВерниДУБЫ"??? Типа никера не понимает ничего никто?! smirk


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Спокойствие, все наладится.. Выше huя не прыгнешь..
Регистрация: 30.04.2012 [жалоба]
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