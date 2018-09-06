Игроки сборной России обратились к болельщикам (видео)

Пресс-служба сборной России в своём официальном твиттере опубликовала обращение футболистов к болельщикам в преддверии предстоящих матчей.Напомним, 7 сентября наша национальная команда сыграет против сборной Турции, а 10 сентября российские футболисты встретятся с чехами.