Станислав Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия

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A Россия Уругвай Египет Саудовская Аравия
B Иран Португалия Испания Марокко
C Франция Дания Австралия Перу
D Хорватия Аргентина Исландия Нигерия
E Сербия Бразилия Швейцария Коста-Рика
F Мексика Швеция Южная Корея Германия
G Бельгия Панама Тунис Англия
H Польша Сенегал Колумбия Япония

РПЛ 2018/19АПЛ 2018/19Лига 1 2018/19Ла Лига 2018/19Серия А 2018/19Бундеслига 1 2018/19Эредивизи 2018/19ФНЛ 2018/19

РПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Зенит 17 34
2 Краснодар 17 33
3 ЦСКА 17 30
4 Спартак 17 28
5 Локомотив 17 28
6 Рубин 17 25
7 Ростов 17 24
8 Ахмат 17 23
9 Урал 17 22
10 Оренбург 16 22
11 Арсенал Тула 17 20
12 Динамо 17 20
13 Крылья Советов 16 17
14 Уфа 17 16
15 Анжи 17 15
16 Енисей 17 10
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АПЛ 2018/19

# Команда И О
1 Ливерпуль 24 61
2 Манчестер Сити 24 56
3 Тоттенхэм 24 54
4 Арсенал 24 47
5 Челси 24 47
6 Манчестер Юнайтед 24 45
7 Вулверхэмптон 24 35
8 Эвертон 24 33
9 Уотфорд 24 33
10 Борнмут 24 33
11 Лестер  24 32
12 Вест Хэм 24 31
13 Брайтон  24 26
14 Ньюкасл 24 24
15 Кристал Пэлас 24 23
16 Саутгемптон 24 23
17 Бернли 24 23
18 Кардифф 24 19
19 Фулхэм 24 17
20 Хаддерсфилд 24 11
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Лига 1 2018/19

# Команда И О
1 ПСЖ 20 56
2 Лилль 23 46
3 Лион 22 40
4 Сент-Этьен 22 37
5 Страсбург 22 35
6 Монпелье 21 35
7 Ницца 23 34
8 Марсель 21 31
9 Реймс 22 31
10 Ренн 22 30
11 Ним 22 29
12 Бордо 21 28
13 Тулуза 22 26
14 Нант 22 24
15 Анже 22 24
16 Дижон 21 20
17 Кан 22 18
18 Амьен 22 18
19 Монако 22 15
20 Генгам 22 14
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Ла Лига 2018/19

# Команда И О
1 Барселона 21 49
2 Атлетико  21 44
3 Реал Мадрид 21 39
4 Севилья 21 36
5 Алавес 21 32
6 Хетафе 21 31
7 Валенсия 21 29
8 Бетис 21 29
9 Реал Сосьедад 21 27
10 Эйбар 21 26
11 Атлетик Б 21 26
12 Леванте 21 26
13 Вальядолид 22 25
14 Жирона 21 24
15 Эспаньол 21 24
16 Леганес 21 23
17 Райо Вальекано 21 23
18 Сельта 21 21
19 Вильярреал 21 18
20 Уэска 22 15
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Серия А 2018/19

# Команда И О
1 Ювентус 21 59
2 Наполи 21 48
3 Интер 21 40
4 Милан 21 35
5 Рома 21 34
6 Сампдория 21 33
7 Аталанта 21 32
8 Лацио 21 32
9 Фиорентина 21 30
10 Торино 21 30
11 Сассуоло 21 29
12 Парма 21 28
13 Дженоа 21 23
14 Кальяри 21 21
14 СПАЛ 21 21
16 Удинезе 21 18
17 Эмполи 21 17
18 Болонья 21 14
19 Фрозиноне 21 13
20 Кьево 21 8(-3)
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Бундеслига 1 2018/19

# Команда И О
1 Боруссия Д 19 48
2 Бавария 19 42
3 Боруссия М 19 39
4 РБ Лейпциг 20 37
5 Айнтрахт Ф 19 31
6 Хоффенхайм 19 28
7 Герта 19 28
8 Вольфсбург 19 28
9 Байер 19 27
10 Майнц 19 27
11 Вердер 19 26
12 Шальке 04 19 22
13 Фрайбург 19 21
14 Фортуна 19 21
15 Аугсбург 19 15
16 Штутгарт 19 14
17 Ганновер 96 20 11
18 Нюрнберг 19 11
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Эредивизи 2018/19

# Команда И О
1 ПСВ Эйдховен 19 52
2 Аякс 19 47
3 Фейеноорд 19 39
4 АЗ Алкмаар 19 29
5 Витесс 19 29
6 Утрехт 19 28
7 ВВВ-Венло 19 26
8 Хераклес 19 26
9 Виллем II 19 25
10 Фортуна С 19 23
11 Херенвен 19 22
12 Зволле 19 21
13 Ден Хааг 19 21
14 Эммен 19 21
15 Эксельсиор 19 19
16 Гронинген 19 18
17 НАК Бреда 19 16
18 Де Графсхап 19 15
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ФНЛ 2018/19

# Команда И О
1 Тамбов 24 47
2 Томь 24 46
3 Авангард 24 42
4 Чертаново 24 38
5 Нижний Новгород 24 38
6 Сочи 24 38
7 Шинник 24 37
8 Краснодар-2 24 36
9 Спартак-2 24 35
10 Луч 24 35
11 Мордовия 24 34
12 СКА-Хабаровск 24 33
13 Химки 24 31
14 Факел 24 29
15 Ротор 24 28
16 Балтика 24 25
17 Армавир 24 25
18 Тюмень 24 24
19 Сибирь 24 20
20 Зенит-2 24 8
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Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа A
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 УругвайУругвай 3 3 0 0 5 0 +5 9
2 РоссияРоссия 3 2 0 1 8 4 +4 6
3 Саудовская АравияСаудовская Аравия 3 1 0 2 3 7 -4 3
4 ЕгипетЕгипет 3 0 0 3 2 6 -4 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа B
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ИспанияИспания 3 1 2 0 6 5 +1 5
2 ПортугалияПортугалия 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 ИранИран 3 1 1 1 2 2 0 4
4 МароккоМарокко 3 0 1 2 2 4 -2 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа C
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очков
1 ФранцияФранция 3 2 1 0 3 1 +2 7
2 ДанияДания 3 1 2 0 2 1 +1 5
3 ПеруПеру 3 1 0 2 2 2 0 3
4 АвстралияАвстралия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа D
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ХорватияХорватия 3 3 0 0 7 1 +6 9
2 АргентинаАргентина 3 1 1 1 3 5 -2 4
3 НигерияНигерия 3 1 0 2 3 4 -1 3
4 ИсландияИсландия 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа E
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БразилияБразилия 3 2 1 0 5 1 +4 7
2 ШвейцарияШвейцария 3 1 2 0 5 4 +1 5
3 СербияСербия 3 1 0 2 2 4 -2 3
4 Коста-РикаКоста-Рика 3 0 1 2 2 5 -3 1
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа F
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 ШвецияШвеция 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 МексикаМексика 3 2 0 1 3 4 -1 6
3 Южная КореяЮжная Корея 3 1 0 2 3 3 0 3
4 ГерманияГермания 3 1 0 2 2 4 -2 3
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа G
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 БельгияБельгия 3 3 0 0 9 2 +7 9
2 АнглияАнглия 3 2 0 1 8 3 +5 6
3 ТунисТунис 3 1 0 2 5 8 -3 3
4 ПанамаПанама 3 0 0 3 2 11 -9 0
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Групповая стадия. Турнирная таблица. Группа H
  Команда Игры Победы Ничьи Поражения Забито Пропущено +\- Очки
1 КолумбияКолумбия 3 2 0 1 5 2 +3 6
2 ЯпонияЯпония 3 1 1 1 4 4 0 4
3 СенегалСенегал 3 1 1 1 4 4 0 4
4 ПольшаПольша 3 1 0 2 2 5 -3 3
Полная таблица
Полная таблица
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/8 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
A02 17:00 30.06 ФранцияФранция 4:3 АргентинаАргентина Казань
A01 21:00 30.06 УругвайУругвай 2:1 ПортугалияПортугалия Cочи
A05 17:00 01.07 ИспанияИспания 1:1 (3:4) РоссияРоссия Москва, Лужники
A06 21:00 01.07 ХорватияХорватия 1:1 (3:2) ДанияДания Нижний Новгород
A03 17:00 02.07 БразилияБразилия 2:0 МексикаМексика Самара
A04 21:00 02.07 БельгияБельгия 3:2 ЯпонияЯпония Ростов-на-Дону
A07 17:00 03.07 ШвецияШвеция 1:0 ШвейцарияШвейцария Санкт-Петербург
A08 21:00 03.07 КолумбияКолумбия 1:1 (3:4) АнглияАнглия Москва, Спартак
Подробнее о 1/8 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. 1/4 финала. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
QF1 17:00 06.07 УругвайУругвай 0:2 ФранцияФранция Нижний Новгород
QF2 21:00 06.07 БразилияБразилия 1:2 БельгияБельгия Казань
QF4 17:00 07.07 ШвецияШвеция 0:2 АнглияАнглия Самара
QF3 17:00 07.07 РоссияРоссия 2:2
(3:4) 		ХорватияХорватия Сочи
Подробнее о 1/4 финала
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Полуфиналы. Матчи
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
SF1 21:00 10.07 ФранцияФранция 1:0 БельгияБельгия Санкт-Петербург
SF2 21:00 11.07 ХорватияХорватия 2:1 АнглияАнглия Москва, Лужники
Подробнее о полуфиналах
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Матч за 3-е место.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F3 17:00 14.07 БельгияБельгия 2:0 АнглияАнглия Санкт-Петербург
Подробнее
Чемпионат Мира по футболу 2018. Плэй-офф. Финал.
Название Дата Хозяева Счёт Гости Стадион
F1 18:00 15.07 ФранцияФранция 4:2 ХорватияХорватия Москва, Лужники
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Новости партнеров

Станислав Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия

Главный тренер сборной России по футболу получил ценную награду

В пятницу, 1 февраля, в Дрездене, в здании местной "Опера Земпера" прошел ежегодный бал, на котором вручались награды известным деятелям политики, культуры и спорта. "Орден благодарности" был вручен главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Таким образом, были отмечены его заслуги во главе национальной команды на Чемпионате мира по футболу 2018 года.

Наряду с Черчесовым аналогичные награды получили актер Ален Делон и принц Монако Альбер.

- Получить для меня столь высокую награду - большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем Чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию Чемпионата мира по футболу и сборной России - за яркое выступление на этом крупном турнире, - прокомментировал награду специалист.
Теги: Черчесов сборная России
Сегодня, 21:44
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#4  vovamur  нефтеюганск (Сегодня, 22:06)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Писец, это каким образом наш тренер так перед ними выслужился?
Регистрация: 13.08.2009 [жалоба]
#3  ШаХерезада   (Сегодня, 22:04)
  • -1
  •  (1)
online
Болеет за:
«Спартак»
Кстати, заметьте... Как раз например пончик - понял.


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Кто всегда стоит jossом кверху?
Регистрация: 27.01.2019 [жалоба]
#2  Lokoflesh  Third From The Sun (Сегодня, 21:56)
  • -2
  •  (2)
online
Болеет за:
«Локомотив»
Саксонское правительство вручает орден тренеру сб. России по футболу за заслуги на ЧМ в России.
Если чесс, я в ахуе.


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Believe LOKO (is reaL)

Sportakequalshit
Регистрация: 2.05.2014 [жалоба]
#1  Яamon   (Сегодня, 21:48)
  • +2
  •  (2)
Болеет за:
«Локомотив»
обосраться и не встать
Регистрация: 9.12.2017 [жалоба]
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