Станислав Черчесов награжден Саксонским Орденом Святого Георгия

Главный тренер сборной России по футболу получил ценную награду

В пятницу, 1 февраля, в Дрездене, в здании местной "Опера Земпера" прошел ежегодный бал, на котором вручались награды известным деятелям политики, культуры и спорта. "Орден благодарности" был вручен главному тренеру сборной России Станиславу Черчесову. Таким образом, были отмечены его заслуги во главе национальной команды на Чемпионате мира по футболу 2018 года.Наряду с Черчесовым аналогичные награды получили актер Ален Делон и принц Монако Альбер.- Получить для меня столь высокую награду - большая честь. Я играл в Дрездене и поэтому слышал об этой премии, которую вручают представители правительства Саксонии. Благодарю организаторов за столь высокую оценку моих заслуг в работе со сборной России на домашнем Чемпионате мира. Но вместе с тем расцениваю эту награду как признание всей нашей страны за блестящую организацию Чемпионата мира по футболу и сборной России - за яркое выступление на этом крупном турнире, - прокомментировал награду специалист.