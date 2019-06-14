Стипе Плетикоса: когда Смолов не забил пенальти, в сборной Хорватии поняли, что смогут выиграть у России
Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич представил книгу "Россия нашей мечты" о выступлении своей команды на ЧМ-2018.
На презентации книги присутствовал и бывший голкипер "Спартака" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса, который вспомнил о победе своих соотечественников над национальной командой России в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, 4:3 в серии пенальти).
"Россия — Хорватия? Было жарко. Как по температуре, так и на футбольном поле. Это заслуга и тренера, и футболистов. Все получили огромное удовольствие от футбола, от атмосферы. А пенальти — всегда удача. Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть. А после удара Модрича окончательно поняли, что добьемся успеха", - цитирует Далича Sport24.
На презентации книги присутствовал и бывший голкипер "Спартака" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса, который вспомнил о победе своих соотечественников над национальной командой России в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, 4:3 в серии пенальти).
"Россия — Хорватия? Было жарко. Как по температуре, так и на футбольном поле. Это заслуга и тренера, и футболистов. Все получили огромное удовольствие от футбола, от атмосферы. А пенальти — всегда удача. Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть. А после удара Модрича окончательно поняли, что добьемся успеха", - цитирует Далича Sport24.