Стипе Плетикоса: когда Смолов не забил пенальти, в сборной Хорватии поняли, что смогут выиграть у России

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич представил книгу "Россия нашей мечты" о выступлении своей команды на ЧМ-2018.

На презентации книги присутствовал и бывший голкипер "Спартака" и сборной Хорватии Стипе Плетикоса, который вспомнил о победе своих соотечественников над национальной командой России в четвертьфинале ЧМ-2018 (2:2, 4:3 в серии пенальти).

"Россия — Хорватия? Было жарко. Как по температуре, так и на футбольном поле. Это заслуга и тренера, и футболистов. Все получили огромное удовольствие от футбола, от атмосферы. А пенальти — всегда удача. Когда Смолов не забил, мы поняли, что сможем выиграть. А после удара Модрича окончательно поняли, что добьемся успеха", - цитирует Далича Sport24.
Теги: Плетикоса Смолов Сборная Хорватии Сборная России
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