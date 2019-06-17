Стипе Плетикоса: успех хорватов на ЧМ-2018 улучшил отношения между Хорватией и Россией
Экс-вратарь сборной Хорватии Стипе Плетикоса заявил, что успешное выступление хорватских футболистов на чемпионате мира 2018 года способствовало улучшению отношений между Россией и Хорватией.
"Мне по-прежнему очень приятно вспоминать положительные эмоции с прошедшего чемпионата, в Хорватии люди живут той победой. На турнире весь мир услышал о футболе хорватской команды, мы играли с огромной мотивацией, эмоциями, людям это понравилось. Причем успешный результат нашей сборной на чемпионате мира имеет значение не только для футбола, но и для бизнеса - между Россией и Хорватией улучшаются отношения во многих сферах. Не зря мы в Хорватии говорим, что лучшими послами страны являются спортсмены", - цитирует Плетикосу ТАСС.
"Мне по-прежнему очень приятно вспоминать положительные эмоции с прошедшего чемпионата, в Хорватии люди живут той победой. На турнире весь мир услышал о футболе хорватской команды, мы играли с огромной мотивацией, эмоциями, людям это понравилось. Причем успешный результат нашей сборной на чемпионате мира имеет значение не только для футбола, но и для бизнеса - между Россией и Хорватией улучшаются отношения во многих сферах. Не зря мы в Хорватии говорим, что лучшими послами страны являются спортсмены", - цитирует Плетикосу ТАСС.