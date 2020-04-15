Блаттер заявил, что вместо Катара ЧМ-2022 могут принять США или Япония

Экс-глава Международной федерации футбола Йозеф Блаттер поделился мнением, что главный мировой турнир по футболу можно провести в Японии или США.
Фото: Football.ua
- США могут сделать это вместо 2026 года. Они способны, это не ракетостроение. Япония также может принять турнир. Они также предложили провести чемпионат мира 2022 года.

К счастью, на чемпионате мира 2022 года будет только 32 команды, а не 48, как планировал президент ФИФА Джанни Инфантино. Организационные усилия не будут больше, чем на ЧМ-2018, — цитирует Блаттера ESPN.

Ранее появилась информация, что члены исполкома ФИФА получили взятку за проведение чемпионатов мира по футболу в России и Катаре. Такое заявление сделало министерство юстиции США. Однако участие российской стороны в подкупе не уточняется.

Юристы уверены, что обвинения со стороны США в даче взятки ФИФА доказать практически невозможно.

Также известно, что представители ФИФА запросят у Минюста США информацию о подкупе чиновников организации для ЧМ-2018.

Ряд российских чиновников прокомментировали ситуацию. Так пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что "не понимает, о чем идет речь".

Чемпионат мира в Катаре пройдет в 2022 году в городе Доха. Турнир планируется провести с ноября по декабрь.


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Теги: ЧМ-2022 Катар США Япония Блаттер
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