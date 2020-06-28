Более 2 тысяч иностранных граждан не уехали из России после ЧМ-2018

Заместитель главы министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил, что многие иностранцы так и не покинули страну после мундиаля в 2018 году.

Фото: ТАСС