Информацию приводит Коммерсант. По словам Иванова, все граждане, не покинувшие Россию после масштабного спортивного мероприятия, являются нелегальными мигрантами.
Напомним, чемпионат мира по футболу прошел в 11 городах России с июня по июль 2018 года. Национальная сборная под руководством Станислава Черчесова дошла до 1/4 финала, в котором уступила Хорватии в серии пенальти.
Хорваты и французы сразились в финале турнира. Сборная Франции одержала победу со счетом 4:2.
Более 2 тысяч иностранных граждан не уехали из России после ЧМ-2018
Заместитель главы министерства иностранных дел России статс-секретарь Евгений Иванов сообщил, что многие иностранцы так и не покинули страну после мундиаля в 2018 году.
Фото: ТАСС
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