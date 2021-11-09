"Сборная России в любом случае должна обыгрывать Кипр, потому что у них очень средняя команда без какой-либо мотивации. Они давно потеряли даже теоретические шансы на выход из группы, тем более игра пройдёт в Санкт-Петербурге. Для киприотов такой стадион, масштаб — это небо и земля", - цитирует Мостового "Чемпионат".
Матч Россия - Кипр состоится 11 ноября, встреча стартует в 20:00 по московскому времени. Сборная России с 19-ю очками сейчас занимает первое место в группе H, на два балла опережая хорватов, с которыми предстоит встреча в последнем туре. В активе киприотов 5 очков, они находятся на последней строчке.
В случае победы над Кипром и потери очков хорватами в матче с Мальтой, Россия может досрочно выйти на ЧМ 2022 в Катаре.
Мостовой: сборная России должна обыгрывать Кипр
Бывший игрок сборной России Александр Мостовой прокомментировал предстоящую встречу против Кипра в рамках отбора на ЧМ 2022.
Фото: РИА Новости