«Нам нравится сдирать шкуру с Медведя». Что в Польше говорят о стыковом матче с Россией

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14:00
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Ахмат
16:30
РостовНе начат
П1 2.15X 3.35П2 3.6
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Томь
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СКА-ХабаровскНе начат
П1 2.55X 3.3П2 2.65
Торпедо
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ВолгарьНе начат
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Акрон
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ОренбургНе начат
П1 4X 3.4П2 1.89
Спартак-2
14:00
ТекстильщикНе начат
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Ротор
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ВелесНе начат
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Кубань
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Балтика
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15:30
НьюкаслНе начат
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Кристал Пэлас
18:00
Астон ВиллаНе начат
П1 2.25X 3.35П2 3.35
Норвич
18:00
ВулверхэмптонНе начат
П1 3.7X 3.3П2 2.15
Ливерпуль
18:00
СаутгемптонНе начат
П1 1.31X 6.2П2 9
Брайтон
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Алавес
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СельтаНе начат
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Валенсия
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Райо ВальеканоНе начат
П1 1.99X 3.45П2 4
Мальорка
20:30
ХетафеНе начат
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Вильярреал
23:00
БарселонаНе начат
П1 2.7X 3.45П2 2.6

Чемпионат Италии. Серия А

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Сампдория
17:00
ВеронаНе начат
П1 2.85X 3.45П2 2.5
Эмполи
17:00
ФиорентинаНе начат
П1 3.4X 3.6П2 2.13
Ювентус
20:00
АталантаНе начат
П1 2.18X 3.55П2 3.35
Венеция
22:45
ИнтерНе начат
П1 8X 5.2П2 1.38

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Кёльн
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Боруссия МНе начат
П1 2.75X 3.7П2 2.46
Бохум
17:30
ФрайбургНе начат
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Герта
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АугсбургНе начат
П1 2.1X 3.3П2 3.85
Гройтер Фюрт
17:30
ХоффенхаймНе начат
П1 4.7X 4.4П2 1.66
Вольфсбург
17:30
Боруссия ДНе начат
П1 2.85X 3.45П2 2.5
Бавария
20:30
АрминияНе начат
П1 1.1X 12П2 23

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Лилль
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НантНе начат
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П1 1.41X 5П2 7.8

«Нам нравится сдирать шкуру с Медведя». Что в Польше говорят о стыковом матче с Россией

Rusfootball.info изучил реакцию польских экспертов, журналистов и футболистов на жеребьёвку стыковых матчей ЧМ-2022.
Сборная России узнала соперников по стыковым матчам квалификации ЧМ-2022. Россияне в полуфинале стыков будут принимать команду Польши. Во втором полуфинале сыграют Швеция и Чехия. Затем победители в финале квалификации оспорят путёвку на чемпионат мира в Катар.

В Польше к результатам жеребьёвки отнеслись положительно. Оно и понятно, ведь соперником по полуфиналу могла стать Италия или Португалия.

Получили то, что хотели

Бывший президент Федерации футбола Польши Збигнев Бонек отметил, что жребий мог сложиться для команды гораздо хуже.

«Я думаю, что такая жеребьёвка оставляет нам реальные шансы на выход на чемпионат мира. Конечно, мы пока говорим лишь о теории. Но нам могло повезти меньше. Мы могли оказаться на месте Турции или Северной Македонии, которые сыграют с Польшей и Португалией.

Мы сыграем с командами, которые хорошо знаем. И наши соперники не будут чувствовать себя фаворитами до матча. Могло быть намного хуже. Второй матч мы можем сыграть дома. Но давайте пока думать только о первом», — сказал Бонек.

«Нам нравится сдирать шкуру с Медведя». Что в Польше говорят о стыковом матче с Россией

Бывший главный тренер сборной Польши Иржи Энгель признался, что хотел именно такого соперника по полуфиналу.

«Мы получили то, что хотели. Большинство из нас хотело в соперники Россию в первом матче. Это — команда, которая нам по зубам. У них нет таких звёздных игроков, как у нас. Они сейчас проходят период трансформации после смены тренера. Нам повезло с жеребьёвкой. Но я напомню, что слабых команд там нет. Русские тоже довольны, что сыграют с нами, ведь матч пройдёт у них дома. Победить Россию на их поле будет фантастическим результатом. Думаю, Крыховяк и Шиманьски будут в составе на матч с Россией, учитывая, что они играют в их лиге», — сказал Энгель

Польский полузащитник «Краснодара» Гжегож Крыховяк сразу отреагировал на результаты жеребьёвки.

«Хорошая жеребьёвка. Каждый соперник нам по силам. Каждый может победить каждого, все четыре команды. Побеждаем — едем на чемпионат мира. Проигрываем — всё окончено, значит, нам там не место. Будут отличные матчи, не могу дождаться», — написал Крыховяк в своём «твиттере».


Главный тренер сборной Польши Паулу Соуза ровно оценил шансы команд, которые сыграют в полуфиналах и финале.

«Сейчас у всех команд равные шансы поехать в Катар. У нас очень равные соперники. Как технически, так и физически», — подчеркнул Соуза.

Атмосфера в России будет накалена, Польшу ждёт ад

Польский комментатор Божидар Иванов отметил, что иногда команда даже лучше играет с более сильным соперником.

«Мы — нация, которой нравится сдирать шкуру с медведя. Мы любим прогнозировать, говорить что лучше, а что хуже. В футболе важно быть хорошо готовым, неважно, кто попал в соперники. Хорошо, что мы сыграем возможный финал дома. Но сперва туда надо попасть. Мы встречаемся с командами, которые нельзя назвать более сильными. Но иногда мы играем лучше, когда не являемся фаворитами. С Россией будет тяжело играть. Да, там нет звёзд уровня Левандовского, но это очень сбалансированная команда. На неё сильно повлиял новый тренер. Команда больше не делает ставку на физическую игру, как у Черчесова. Это более умная команда. Но мы можем её обыграть», — сказал Иванов.

Польский футбольный эксперт издания Polsat Sport Чезарий Ковальски признался, что настроен довольно оптимистично.

«В России на стадионе может собраться 70 тысяч болельщиков. Мы понимаем, каким там будет настроение. Если говорить о результате жеребьёвки, то всё зависит от того, под каким углом его рассматривать. Если мы подумаем, какие команды нам могли достаться, это неплохой жребий. Мы можем сыграть в футбол с Россией и не будем явным фаворитом. Их потенциал не выше, чем у нас. Но мы понимаем, что атмосфера будет накалена, когда речь идёт о матчах двух стран.

Я смотрел многие матчи сборной России. И я могу сказать, что нам нечего бояться. Они сменили тренера. Черчесов играл в архаичный футбол, он упустил современные европейские тренды. Они не вышли из группы на Евро-2020», — сказал Ковальски.

Журналист издания Sportowy24 Адам Годлевски отметил везение наставника поляков Паулу Соузы.

«Нам повезло с жеребьёвкой! Какой везучий Паулу Соуза! Настоящий везунчик. Но то же самое нельзя сказать о его соотечественниках», — написал журналист в «твиттере».


Журналист Eleven Sports Себастьян Шабиняк, по всей видимости, решил, что поляки уже в финале стыков.

«Левандовски нужно дать отдохнуть в матче с Россией. А затем он сможет отомстить чехам за Евро-2012!» — написал Шабиняк.

А журналист издания Viaplay Шимон Ратаяк не согласился с коллегой.

«Я не настроен оптимистично. В Москве нас ждёт ад. Да и со Швецией нелегко. На Евро-2020 мы были жалкими», — написал Ратаяк.


Теги: Россия Польша ЧМ-2022
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