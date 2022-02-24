Глава Шведского футбольного союза: немыслимо, что через несколько недель мы проведем футбольный матч в России

Президент Шведского футбольного союза Карл-Эрик Нильссон усомнился в возможности проведения стыкового матча к ЧМ-2022 в России.

Фото: УЕФА





Напомним, соперником



Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз может запросить перенос матча с Россией на нейтральное поле. "Это возможный сценарий… Когда мы проснулись сегодня утром, спонтанно возникло чувство, что почти немыслимо, что через несколько недель мы проведем футбольный матч в России. На сегодняшний день нет абсолютно никакого желания играть в России", - цитирует Нильссона Reuters.Напомним, соперником сборной России в стыковом матче за право поехать на ЧМ-2022 станет сборная Польши. Встреча должна состояться 24 марта на "ВТБ Арене" в Москве. В параллельном матче сыграют сборные Швеции и Чехии, на одну из которых Россия выйдет во втором этапе стыков, если сможет пройти Польшу.Ранее сообщалось, что Польский футбольный союз может запросить перенос матча с Россией на нейтральное поле.