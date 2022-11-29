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Ахметов: жду финал Португалия — Бразилия на ЧМ-2022

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Полузащитник Ильзат Ахметов рассказал кого поддерживает на ЧМ-2022 и какой финал ожидает.
Фото: Чемпионат.com
- Да, я смотрю чемпионат мира в Катаре, поддерживаю сборную Португалии. Надеюсь, они и выиграют этот турнир. Жду финал Португалия — Бразилия, - приводит комментарий Ахметова "РБ Спорт".

Португалия посеяна в группу Н. Подопечные Фернанду Сантуша выиграли два матча и обеспечили себе участие в плей-офф турнира. Вчера португальцы, благодаря дублю Бруну Фернандеша, были сильнее Уругвая со счетом 2:0. Бразильцы также обеспечили себе выход из группы G. Вчера команда Тите обыграла Швейцарию (1:0). Единственный гол забил Каземиро.

Ильзат Ахметов в этом сезоне сыграл в 21 матче за "Краснодар", на его счету 4 забитых гола и 3 голевые передачи.


Ахметов Сборная Португалии Сборная Бразилии
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