Ахметов: жду финал Португалия — Бразилия на ЧМ-2022

Полузащитник Ильзат Ахметов рассказал кого поддерживает на ЧМ-2022 и какой финал ожидает.
- Да, я смотрю чемпионат мира в Катаре, поддерживаю сборную Португалии. Надеюсь, они и выиграют этот турнир. Жду финал Португалия — Бразилия, - приводит комментарий Ахметова "РБ Спорт"
.
Португалия посеяна в группу Н. Подопечные Фернанду Сантуша выиграли два матча и обеспечили себе участие в плей-офф турнира. Вчера португальцы, благодаря дублю Бруну Фернандеша, были сильнее Уругвая со счетом 2:0. Бразильцы также обеспечили себе выход из группы G. Вчера команда Тите обыграла Швейцарию (1:0). Единственный гол забил Каземиро.
Ильзат Ахметов в этом сезоне сыграл в 21 матче за "Краснодар
", на его счету 4 забитых гола и 3 голевые передачи.