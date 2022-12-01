Роналду: плей-офф гарантирован, но мы хотим занять 1-е место в группе

Форвард сборной Португалии Криштиану Роналду заявил, что команда намерена занять 1-е место в своей группе на ЧМ-2022.

Фото: Getty Images

- Плей-офф гарантирован, но мы хотим занять 1-е место. Для этой команды и для наших целей не существует пределов. Давайте сделаем больше! Вперед, Португалия, - написал Роналду в своих социальных сетях.



Сборная Португалии выиграла оба матча в своем квартете и набрала шесть очков. В первом матче была обыграна сборная Ганы (3:2), а во втором туре португальцы оказались сильнее Уругвая (2:0). Подопечные Фернанду Сантуша гарантировали себе плей-офф ЧМ-2022. В 3-м туре Португалия сыграет с Южной Кореей. Роналду не тренировался с командой перед игрой. Наставник португальцев рассказал, что пока неизвестно, примет ли Криштиану участие в матче.