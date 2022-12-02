Кержаков: Германия вылетела из-за недооценки Японии в первом матче

Экс-наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высказался по поводу вылета сборной Германии с ЧМ-2022.
- По Германии — видел матч с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой. Думаю, вылет сборной Германии — это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией. Главный показатель — это то, как бежал Рюдигер, когда они вели 1:0, - приводит комментарий Кержакова "РБ Спорт"
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В первом туре ЧМ-2022 Германия проиграла сборной Японии (1:2). А вчера команда завершила свое выступление на ЧМ в Катаре. В третьем туре группового раунда немцы обыграли Коста-Рику (4:2). Эта победа не позволила подопечным Флика выйти из группы. В другом матче квартета Япония неожиданно одержала волевую победу над Испанией со счетом 2:1 и заняла 1-е в группе. Испанцы расположились на втором.
Германия после победы на ЧМ-2014 второй раз подряд не выходит из группы на мундиале. На предыдущем ЧМ в России "бундестим" также не смогли преодолеть групповой барьер.