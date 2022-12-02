Матчи Скрыть

Чемпионат Мира

ЧМ2022
Гана
18:00
УругвайНе начат
П1 4.4X 3.75П2 1.76
Южная Корея
18:00
ПортугалияНе начат
П1 4.2X 3.75П2 1.8
Камерун
22:00
БразилияНе начат
П1 9.4X 5.4П2 1.4
Сербия
22:00
ШвейцарияНе начат
П1 2.7X 3.3П2 2.75
Реклама лига ставок Сделать ставку

Кержаков: Германия вылетела из-за недооценки Японии в первом матче

Поделиться новостью в Телеграмм Поделиться новостью во Вконтакте Поделиться новостью в WhatsApp
Экс-наставник "Нижнего Новгорода" Александр Кержаков высказался по поводу вылета сборной Германии с ЧМ-2022.
Фото: "СЭ"
- По Германии — видел матч с Японией и вчера на стадионе смотрел игру с Коста-Рикой. Думаю, вылет сборной Германии — это не тренерский провал, а просто результат недооценки соперника в первом матче с Японией. Главный показатель — это то, как бежал Рюдигер, когда они вели 1:0, - приводит комментарий Кержакова "РБ Спорт".

В первом туре ЧМ-2022 Германия проиграла сборной Японии (1:2). А вчера команда завершила свое выступление на ЧМ в Катаре. В третьем туре группового раунда немцы обыграли Коста-Рику (4:2). Эта победа не позволила подопечным Флика выйти из группы. В другом матче квартета Япония неожиданно одержала волевую победу над Испанией со счетом 2:1 и заняла 1-е в группе. Испанцы расположились на втором.

Германия после победы на ЧМ-2014 второй раз подряд не выходит из группы на мундиале. На предыдущем ЧМ в России "бундестим" также не смогли преодолеть групповой барьер.


Кержаков Сборная Германии Сборная Японии
   Опубликовал:
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
| 0
  • Нравится
  • 0
  • Не нравится
Последние новости 
Вся лента новостей
Агент Малкома: дисквалификация игрока никому не выгодна. Болельщикам нравится смотреть на сильнейших
Рубашко – об участии "Сочи" в Зимнем кубке РПЛ: хорошая возможность получить спарринги и пройти подготовку 1
Роналду - в стартовом составе Португалии на матч ЧМ-2022 против Южной Кореи
Гана и Уругвай назвали стартовые составы на матч ЧМ-2022
Отец Агаларова: Гамид — футболист "Ахмата", и других мыслей пока нет 1
Алаев: Карпин - лучший тренер первой части сезона РПЛ 5
Кержаков: Германия вылетела из-за недооценки Японии в первом матче 4
Далич: Гвардиол - лучший центральный защитник в мире
Баженов: Бердыев нужен чемпионату России 1 эксклюзив
Баженов: Месси - талант, поцелованный Богом, но я люблю истории про труд - Роналду именно про это эксклюзив
Линекер: футбол - простая игра. 22 человека гоняют мяч, а в конце побеждают немцы...если выходят из группы 3
Баженов: я бы хотел, чтобы Дзюба вернулся в РПЛ. Как бы кто к нему не относился, он звезда по нашим меркам эксклюзив
Агент Кофрие: у Макса все отлично во Франции. Не имею ни малейшего понятия, вернется ли он в "Спартак" 5
Баженов: "Спартак" приложит все усилия, чтобы обогнать "Зенит". Абаскаль - лучший тренер в первом круге 5 эксклюзив
Семин: Бельгия - главное разочарование ЧМ-2022. Ни игры, ни команды 1