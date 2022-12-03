Россиянин Ондуа: обменялся футболками с Неймаром. Честно, я офигел

Полузащитник сборной Камеруна Гаэль Ондуа рассказал о том, что обменялся футболками с бразильским нападающим Неймаром.

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- Друзья, просто хочу поделиться с вами: я обменялся футболками с Неймаром. Это игрок, которого я очень уважаю! А дело было так. После матча мы разговорились, и он сказал, что смотрел наши последние матчи, что ему понравилось, как я играю, и что он хочет обменяться футболками. Честно, я офигел, - написал в своих социальных сетях Ондуа.



В рамках 3-го тура группового раунда ЧМ-2022 сборная Камеруна обыграла Бразилию со счетом 1:0. Победный мяч забил Венсан Абубакар. Подопечные Ригобера Сонга стали первой африканской сборной, которой удалось обыграть бразильцев.



Россиянин Гаэль Ондуа на ЧМ-2022 выступает за сборную Камеруна. Футболист принял участие в двух матчах – против Швейцарии (0:1) и Сербии (3:3). Оба раза Гаэль выходил на замену. В матче против Бразилии Ондуа остался в запасе.



Сборная Камеруна по итогам группового раунда не смогла выйти в плей-офф, набрав 4 очка и заняв третье место в своем квартете.