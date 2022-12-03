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Евсеев: Коди Гакпо - главное открытие ЧМ-2022

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Наставник "Шинника" Вадим Евсеев назвал нападающего Нидерландов Коди Гакпо главным открытием ЧМ-2022.
Фото: AFP
- На мой взгляд, главное открытие чемпионата мира-2022 — это голландец Коди Гакпо, который уже три мяча забил. Он пока удивил больше всех. Думаю, у него большое будущее, - приводит комментарий "РБ Спорт".

23-летний голландский вингер Коди Гакпо провел на ЧМ-2022 три матча, в которых отличился три раза. Игрок стал первым голландцем, которому удалось забить 3 гола в первых трех матчах. Всего в этом сезоне футболист "ПСВ" сыграл в 32 играх, забив 18 голов и сделав 18 ассистов. Сборная Нидерландов смогла выйти в плей-офф мундиаля, набрав 7 баллов за три игры. Подопечные Луи Ван Гала сегодня сыграют в 1/8 финала со сборной США.


Евсеев Гакпо Сборная Нидерландов
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